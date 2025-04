La bodega Heras Cordón, de Fuenmayor, a la espera de servir a su cuarto Papa

La Rioja logroño. Miércoles, 23 de abril 2025, 10:41 | Actualizado 11:11h. Comenta Compartir

El Vaticano es el estado en el que más vino (per cápita) se bebe del mundo. Aunque depende de los estudios, la cifra ronda los 60 o 70 litros por persona y año, cifras que doblan la media española. Y no solo se trata, aunque también, de vino para celebrar misas. Su población oficial es muy reducida (unos 800 habitantes), pero el trasiego de visitantes es continuo y no pocos ciudadanos reclaman una copa de vino o pueden compararlo en el economato. La bodega Heras Cordón, de Fuenmayor, lleva a orgullo ser proveedora oficial de la Santa Sede; una relación que comenzó en 2001, con Juan Pablo II, y que se ha ido renovando con sus sucesores, Benedicto XVI y Francisco.

Ahora dependerá de los gustos del nuevo pontífice –o de quien se vaya a ocupar de la intendencia– la renovación del vínculo comercial. La bodega riojana envía al pequeño estado unas 2.000 botellas al año. Van selladas con el escudo de armas del Vaticano y firmadas con el nombre del actual Papa y la leyenda sagrada 'Misericordias domini in aeternium cantabo', extracto del Salmo 88 de la Biblia cuya traducción es 'Cantaré eternamente las Misericordias del Señor'.

No es la única proveedora oficial de vino de la Santa Sede, ya que hay otras casas, sobre todo italianas y francesas, que sirven al microestado. El Vaticano ha llegado incluso a promover la elaboración propia en las fincas de Castel Gandolfo, residencia veraniega de los pontífices. Bergoglio era un consumidor moderado pero regular de vino, que consideraba «un regalo de Dios».