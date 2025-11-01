B. Amador García. Un catálogo de experiencias

Las bodegas Amador García son la historia de una ilusión. La de un hombre de Baños de Ebro que se crio en una familia de ... 10 hermanos (nueve de ellos varones) y que viendo que las tierras familiares no daban para alimentar tantas bocas, se vio obligado –como tantos otros españoles– a emigrar a Alemania a mediados del siglo XX.

En el país centroeuropeo encontró acomodo laboral en la fábrica de Mercedes, donde trabajaba con el sueño de volver a casa y siempre con la inquietud que le transmitía el mundo del vino y la atracción que ejercía sobre él, hijo de viticultores.

En 1963 consiguió que la firma alemana le trasladara a la factoría de la estrella plateada en Vitoria, por lo que vio atendida una de sus demandas soñadas, acercarse a casa. Y unos años más tarde (1969) volvió a tener relación con el mundo del vino porque en la capital alavesa aprovechaba para comercializar el vino familiar, iniciando así un incipiente negocio que, de alguna forma, aún mantiene.

Pero no fue hasta 1985, cuando por fin pudo cumplir plenamente su sueño y tuvo su propia bodega en su Baños de Ebro natal. La levantó en cuatro fases y en 2015 realizó la última reforma, que la preparaba para recibir visitantes, una operación que le sirvió para poner las bases del reconocimiento recibido hace unas semanas en forma de premio 'Best of' de enoturismo.

Atención familiar

Ahora, entre la familia –no tienen personal externo para ello– asumen la recepción de visitantes y los recorridos por la bodega para lo cual han diseñado un circuito que arranca en el jardín experimental donde se cultivan 14 variedades diferentes, lo que permite al enoturista empezar por descubrir las diferencias entre los diferentes tipos de uva, y también comenzar un recorrido que les puede llevar incluso a 'vendimiar' y producir su propio vino (según la experiencia elegida para la visita, y la época del año en el que la hagan).

VISITA CONVENCIONAL Incluye: Visita guiada al viñedo y la bodega, después cata de un blanco joven maridado con aceite y un vino de autor maridado con chorizo de Meano.

Duración: 90 minutos.

Precio: 18 euros/persona.

Otras experiencias. Visita, cata y taller de aroma: 90 minutos/25 €

Taller de Vendimias: 150 minutos/28 € (16 €, los niños).

En busca de Baco: 120 minutos/18 € (12 €, los niños).

Ruta de Senderismo y Picnic en viñedo: 180 min./45 €

Miniexploradores de la viña: 2 horas/18,00 € (niños 12,50 €)

Enólogo por un día: Alrededor de 120-150 minutos/ 52 €

Maridaje de vinos y pinchos: 120 minutos/35 €

Cata de barricas: 120 min/42 €

Turimos MICE: Alquiler sala con audiovisuales: 220 € y visita, cata y almuerzo más cofee-break 58 €/persona.

En todas las experiencias es imprescindible la reserva previa.

Visitar las bodegas Amador García no es hacer un recorrido al uso por una bodega. La familia se ha preocupado de que la oferta esté centrada en experiencias didácticas y divertidas, en las que el enoturista no sea un agente pasivo, sino que tiene una presencia activa en casi todas las propuestas como la que, por ejemplo, les lleva a elaborar a ellos mismos mostos de distintas variedades (pisando el grano al estilo tradicional) que, posteriormente catan, para poder distinguir las diferencias de color, sabor, grado alcohólico... que cada tipo de uva aporta al vino.

Pero además, como ocurre en este tipo de instalaciones, el visitante tiene la oportunidad de acompañar al vino en su proceso vital, por los depósitos de acero inoxidable donde realiza su fermentación, por la nave donde se encuentran 310 barricas (principalmente de roble francés, aunque también hay un 20% de roble americano) que lleva a la bodega a comercializar cada año, de media, unas 350.000 botellas (principalmente vendidas en el mercado nacional, y más concretamente en el entorno de la bodega –Álava, y el País Vasco, en general–). Según avanza en su paso por la bodega, el visitante se va encontrando diferentes puntos para catar alguno de los diferentes vinos de la firma e incluso, a probarlos directamente de la barrica para ver cómo evoluciona el mismo vino, según haga la crianza en barrica de roble francés o americano.

Además, la familia de Amador García salpica el recorrido de anécdotas como aquella primera marca 'Peñagudo' que suponía una pesadilla a la hora de pronunciarse por el consumidor extranjero, o la camiseta que el Alavés regalo firmada a Amador, cuando la bodega riojano alavesa era un talismán para el equipo vitoriano. «Cada vez que las cosas iban mal, venían a la bodega, se conjuraban, y enderezaban el rumbo», según comenta una de las hijas de Amador, y añade: «Un año vinieron a comer antes de ir a jugar contra el Barça en Barcelona. Le ganaron 0-1 en el Nou Camp», comenta divertida y orgullosa.

Y es que el hecho de que sea la propia familia propietaria de la firma la que muestre la bodega les permite enriquecer las explicaciones con los 'chascarrillos' propios de quien ha visto crecer la criatura, poco a poco y con mucho esfuerzo, hasta alcanzar el reconocimiento en forma de uno de los galardones Best Of Wine Tourism que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino –Great Wine Capitals (GWC)– y premian la excelencia e innovación. «Es importante porque Baños de Ebro no es una localidad de paso. Hay que venir aquí a ver la bodega y para ello tienes que trabajar en hacer una propuesta interesante», comentan la hija y la nuera de Amador, dos de las encargadas de atender al visitante. «Nosotros tratamos de cuidar todos los detalles», afirman.

Ese cuidado se manifiesta también en la atención al medioambiente, como se puede apreciar en el jardín exterior de variedades, donde se mantiene firme un viejo árbol del que ahora penden 'apartamentos' para aves, a la vez que se ha instalado en él, un hotel de insectos que favorece la polinización y ejerce de fuerza de choque contra las plagas.