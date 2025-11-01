LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hornacinas decoradas con botellas de Amador García. J. R.
Enoturismo

B. Amador García. Un catálogo de experiencias

La bodega de Baños de Ebro, recientemente galardonada con un premio 'Best of Wine Tourism', propone diferentes tipos de visitas en las que el enoturista no es un agente pasivo sino que se convierte en actor principal

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:46

Comenta

Las bodegas Amador García son la historia de una ilusión. La de un hombre de Baños de Ebro que se crio en una familia de ... 10 hermanos (nueve de ellos varones) y que viendo que las tierras familiares no daban para alimentar tantas bocas, se vio obligado –como tantos otros españoles– a emigrar a Alemania a mediados del siglo XX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

