Agroseguro cifra en 16 millones la indemnización sólo por pedrisco en viñedos de La Rioja La entidad adelanta otros 6,6 millones en pagos a los viticultores, que se suman a los tres millones ya entregados en agosto

Alberto Gil Logroño Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Agroseguro estima en unos 16 millones de euros los daños causados por el pedrisco en los viñedos de la comunidad riojana, unas 16.000 hectáreas, aunque las indemnizaciones podrían elevarse hasta los 27 millones en el caso del conjunto de producciones agrariaso.

A mediados de agosto, Agroseguro realizó un primer pago adelantado de 2,9 millones a explotaciones de viticultores con daños masivos en sus producciones en La Rioja y hoy ha adelantado otros 6,6 millones de euros, según informa en un comunicado. Además, Agroseguro también abona hoy indemnizaciones a viticultores de la Comunidad Valenciana (3,2 millones), Aragón (2,9 millones) Castilla y León (2,4 millones), Navarra (1,5 millones), Extremadura (1,3 millones), y cantidades menores a productores asegurados en Andalucía, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y Región de Murcia.

La campaña 2025 se ha visto marcada por la incidencia de graves pedriscos que hicieron acto de presencia de forma temprana (abril) e intensificaron su presencia y gravedad a partir de mayo. En concreto, los meses de junio y julio resultaron especialmente dañinos, con constantes tormentas en numerosas regiones vitivinícolas del país: Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), La Rioja, Castilla y León (Valladolid, Burgos), Comunidad Valenciana (Valencia), País Vasco (Álava), Navarra y Aragón. En particular, merece especial mención el paso de una DANA el 11 de julio, que, tanto por su intensidad como por la extensión y el valor de la producción afectada, provocó importantes daños en viñedos de La Rioja y en la comarca de la Rioja Alavesa.

Además, como es habitual, también se han recibido siniestros provocados por el resto de los riesgos cubiertos por el seguro agrario, como alguna helada puntual, daños por lluvia e inundación, viento, incendio o los provocados por la fauna, así como los registrados en instalaciones o en plantones.

Temas

DANA

Tormentas