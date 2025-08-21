El Consejo Regulador constata «un adelanto» de la maduración y uvas menos pesadas en Rioja Oriental

La Rioja Jueves, 21 de agosto 2025, 12:50 Comenta Compartir

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha emitido una semana más tarde de iniciarse la vendimia el primer boletín de maduración que, dadas las fechas, corresponde a la zona de Rioja Oriental. Según el análisis realizado el pasado lunes, el estado sanitario y vegetativo del viñedo es «bueno», pero resulta «recomendable» realizar un seguimiento de la evolución de la masa foliar en aquellas parcelas que estuvieron más expuestas a la última ola de calor.

Los parámetros de maduración alcohólica presentan «un adelanto respecto a otros años» por la «intensidad climática experimentada en las últimas semanas». Esto ha provocado que el peso medio de la baya se encuentre, en líneas generales, «por debajo de lo registrado» en la campaña anterior. Ante esta situación, «conviene prestar especial atención a la acidez y al pH, que en estos momentos muestran unos valores iniciales correctos».

A pesar de ello, señala dos incidencias particulares. La muestra número 27 se ha visto afectada por el granizo, mientras que la 28 «ha sido objeto de vendimia en verde». Estas son las conclusiones del primer Boletín de Maduración editado por el organismo, que extenderá su análisis al conjunto de la Denominación «en las próximas semanas». Todo para ofrecer un servicio que permite a los viticultores determinar la fecha idónea de vendimia en cada localidad y optimizar la calidad del fruto y de los vinos elaborados.