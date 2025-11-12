LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sala de barricas en Bodegas Riojanas. Sonia Tercero

Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros

Se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 10.666.666 nuevas acciones ordinarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:03

Los accionistas de Bodegas Riojanas, en la junta extraordinaria que se ha celebrado este miércoles en Cenicero (La Rioja), han aprobado el aumento del capital social de la firma por un importe efectivo máximo de ocho millones de euros, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho aumento de capital, según Bodegas Riojanas, se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 10.666.666 nuevas acciones ordinarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente.

El Consejo de Administración fijará la relación de canje de los derechos de suscripción preferente, determinará el precio de las acciones nuevas y estará facultado para emitir obligaciones o bonos canjeables o convertibles por acciones de la sociedad, así como warrants (garantías) sobre acciones de nueva emisión o en circulación con ese límite máximo de ocho millones.

Bodegas Riojanas, según notificó a la CNMV a finales de septiembre, perdió 129.000 euros en el primer semestre de 2025 frente a los mil euros de ganancias obtenidos el mismo periodo de 2024; en todo el pasado ejercicio sus pérdidas se elevaron a 1,9 millones.

Su cifra de negocio en el primer semestre de este ejercicio se situó en 5,08 millones, un 10 % por debajo de la del mismo período del año anterior, y su resultado de explotación disminuyó un 33 %, hasta los 441.000 euros.

En diciembre de 2024 la compañía anunció la refinanciación de 26,54 millones de deuda a través de un plan de reestructuración al que se adhirió el 99 % de los acreedores bancarios.

