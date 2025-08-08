Abel Torres defiende una orden de arranque de viñedo en la DOCa Rioja El director general de Viñedos de Aldeanueva de Ebro considera que el objetivo de la propuesta es «poder tomar medidas estructurales y no coyunturales, como la que se ha tenido de vendimia en verde»

El director general de Viñedos de Aldeanueva de Ebro, la mayor cooperativa de la DOCa Rioja, Abel Torres, defiende una orden de arranque en el conjunto de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, que podría estar operativa en 2026, antes de la cosecha de ese año, con la que reducir entre 6.000 y 8.000 hectáreas de viñedo.

Así lo ha detallado a EFE este directivo y vocal en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja por la Federación de Cooperativas (Fecoar), en el contexto de la cosecha de 2025, que se prevé corta y que prevé iniciar en los próximos días esta bodega cooperativa, que cuenta con unas 3.000 hectáreas de viñedo, 800 socios en activo, y factura unos 30 millones anuales de euros.

«Este año, con la cosecha corta, se va a arreglar el ratio (en referencia al desequilibrio entre existencias y ventas) y puede venir bien a consta del agricultor», ha asegurado.

El próximo año, ha alertado, «puede venir una cosecha normal y podemos tener otro desequilibrio», por lo que cree que, antes de la vendimia de 2026 habría que tener una orden de arranque de viñedo en Rioja, que implique a las tres administraciones que comparten la DOCa Rioja: La Rioja, País Vasco y Navarra, ha dicho.

El objetivo de esta propuesta, ha dicho, es «poder tomar medidas estructurales y no coyunturales, como la que se ha tenido de vendimia en verde, que viene muy bien y que se agradece el esfuerzo económico que el Gobierno riojano ha hecho el pasado año y el presente para esta medida».

Sin embargo, «es momento de tomar medidas claramente estructurales, que solucionen la situación del Rioja a medio y largo plazo», y que entiende que pasa por el arranque.

«Si el objetivo en Rioja es ir a valor porque no podemos competir en precios con otras zonas, como Castilla La Mancha, hay que hacer el producto escaso, subir el valor y que el viticultor que se quede pueda incrementar su renta», ha reflexionado.

Es preciso, ha asegurado, que la viticultura sea rentable para el agricultor profesional porque «el agricultor medio, con 15-20 hectáreas, está teniendo dificultades para rentabilizar su explotación» en esta Denominación.

El sector vitivinícola registra una crisis global de consumo y «la tarta hay que hacerla desde el origen, más pequeña, para poder subir en valor, que es lo que todos (el conjunto del sector en Rioja) tenemos claro en esta Denominación, subir en valor, que suban los precios de la uva, los de la botella y se genere el mismo valor», ha enfatizado.

Desde su punto de vista, con un 10 % menos de hectáreas en la DOCa -actualmente supera las 65.000- se podría incluso llegar a generar el mismo valor.