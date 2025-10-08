LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Banderas en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. LR

Vox pide que se prohíba colocar en las fachadas municipales banderas que no sean las de España, La Rioja y Logroño

El grupo defenderá en el pleno una moción para regular el uso de símbolos en los edificios públicos

La Rioja

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:21

Vox presentará una moción en pleno del Ayuntamiento de Logroño de este jueves para la elaboración de una ordenanza reguladora del uso de símbolos en las fachadas de los edificios públicos municipales. Para el grupo, debe exhibirse la bandera de España en un lugar preferente, que puede estar acompañada de las de La Rioja y de la capital.

El objetivo es asegurar la neutralidad institucional y el respeto a la legalidad vigente, de modo que «en los edificios municipales ondeen exclusivamente los símbolos oficiales que representan a todos los logroñeses», ha detallado este miércoles en una nota.

La portavoz municipal de Vox en Logroño, María Jiménez, ha añadido que «las instituciones no pueden ser utilizadas como escaparates ideológicos ni como instrumentos de propaganda partidista».

«El Ayuntamiento de Logroño no es la sede de un partido político, ni la oficina de ninguna causa internacional», ha dicho, sino que es «la casa de todos los logroñeses y en ella solo deben estar presentes los símbolos que nos representan a todos».

Ha recordado que, en los últimos meses, se ha vulnerado el principio de neutralidad en varias ocasiones, como cuando se colocaron símbolos de apoyo a Palestina en la fachada del Consistorio durante las pasadas fiestas de San Mateo.

Vox también plantea que se prohíba expresamente la colocación de pancartas, banderas no oficiales o símbolos ideológicos en las fachadas municipales y que se regulen los supuestos de luto oficial y actos solemnes, así como el régimen sancionador por incumplimiento

Vox, con esta moción, desea «poner fin a la utilización partidista de las instituciones y garantizar que el Ayuntamiento de Logroño sea un espacio común de todos los logroñeses», según Jiménez.

