Campanario de la torre norte de La Redonda. Sonia Tercero

La torre de San Pedro de La Redonda recibe más de 3.000 visitas desde julio

Desde su inauguración, que tuvo lugar el 10 de julio, este mirador se ha consolidado como un nuevo atractivo turístico para la capital riojana

Adriana Iruzubieta

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:17

En menos de un mes y medio, más de 3.000 logroñeses, turistas y peregrinos del Camino de Santiago han subido los 138 escalones de la torre de San Pedro, situada en el campanario norte de la Concatedral de Santa María de la Redonda. Desde ahí, numerosos visitantes han podido contemplar la ciudad desde lo más alto en uno de los espacios más emblemáticos de la capital riojana. «La acogida hasta ahora ha ido muy bien, estamos sorprendidos con la respuesta del público y no dejan de llegarme comentarios positivos de los feligreses», explicó Víctor Jiménez, el párroco de La Redonda.

El párroco destacó que alrededor del 40% de los asistentes eran procedentes de Logroño. Este público con pagar una única vez la entrada puede repetir sin tener que volver a abonar el precio las veces que quiera, algo que no se aplica al resto de ciudadanos riojanos. Una papeleta con valor de tres euros, o cinco en el caso de optar por la audioguía digital.

Las noches de los viernes 1, 8 y 15 de agosto también se ha podido disfrutar de este espacio pero de una forma especial, con un aforo de 25 personas por noche y un precio de 15 euros en forma de donativo. Los asistentes a estos pases pudieron disfrutar, durante una hora y media, de un recorrido por el patrimonio y la historia del templo, una audición de órgano y la subida a la torre iluminada.

El proyecto de restauración no acaba aquí, el dinero recaudado con las visitas se invertirá íntegramente en la habilitación del campanario de la otra torre gemela, la de San Pablo con 58,15 metros. «Esta es una catedral viva que tenemos que estar constantemente actualizando», explicó Jiménez.

Para estar al tanto de las próximas actividades que se van a realizar en este edificio, la Concatedral abrió un canal de WhatsApp, que ya cuenta con 700 suscriptores, dónde informan de todas sus propuestas culturales y pastorales.

