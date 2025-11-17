Varea, dispuesta a reclamar su autonomía

La Rioja Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:36 Comenta Compartir

«El vecindario se considera abandonado: se les expropió para La Portalada, después para la autopista, y ahora, el peligro de su huerta con la presa del Ebro (en referencia a la vecina Navarra)». De ello daba cuenta Diario LA RIOJA hace ahora 36 años con un titular que no dejaba lugar a dudas: «Varea podría desligarse del Ayuntamiento de Logroño». El barrio al este de la capital, muy molesto entonces, no descartaba la opción de proponer la constitución de un Concejo propio, habida cuenta de que con la normativa de entonces el mismo cumplía con «todos los requisitos exigibles» para tener consistorio propio.