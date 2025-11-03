El PR+ urge a renegociar el convenio del soterramiento para dar continuidad a las fases 2 y 3 Antoñanzas entiende que ya «no hay ninguna excusa» para no actuar entre Vara de Rey y el Cuarto Puente después de que el Ministerio «haya descartado el nuevo corredor por Pancorbo»

El tren a su paso por Logroño visto desde la pasarela de Gonzalo de Berceo... a la espera del soterramiento de las vías al oeste de la capital.

El Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido el desbloqueo del soterramiento del ferrocarril y la renegociación inmediata de un nuevo convenio que garantice la continuidad de las fases 2 y 3, «con el cubrimiento de la trinchera abierta entre Vara de Rey y la rotonda del Cuarto Puente». Y todo ello después el Ministerio «haya descartado el nuevo corredor por Pancorbo», con lo que a juicio de Rubén Antoñanzas, «ya no hay ninguna excusa sobre el futuro del proyecto».

El portavoz regionalista, así, ha instado al alcalde Escobar, en su condición de vicepresidente de 'Logroño Integración del Ferrocarril' (LIF 2002), «a convocar de manera inmediata el Consejo de Administración de la sociedad, como ya le solicité en el 'Debate del estado de la ciudad'». «Es inadmisible que las tres administraciones lleven más de un año sin reunirse, a pesar de los numerosos asuntos pendientes que hay y que afectan al desarrollo y futuro de nuestra ciudad», ha denunciado.

Para el edil riojanista, «ya no hay ninguna excusa sobre el futuro del proyecto ahora que el Ministerio de Transportes ha mantenido el actual trazado del tren y ha descartado un nuevo corredor por Pancorbo». Y es que, tal y como ha explicado (y como ya adelantase Diario LA RIOJA), esta última alternativa «condicionaba el soterramiento, ya que había que desviar por debajo del parque San Miguel la línea del ferrocarril, habiendo que cubrir solo el tramo entre Vara de Rey y la zona suroeste de la ciudad, quedando fuera la fase 2, entre Marqués de Murrieta y el Cuarto Puente».

«Lo que toca ahora es renegociar el convenio con el Ministerio que está caducado desde hace cinco años, planificar las próximas fases del soterramiento y desbloquear con urgencia el traspaso de los terrenos para construir 1.200 viviendas, que permitirán también dar continuidad a esta obra y cerrar la brecha abierta por el tren en la capital«, ha explicado Antoñanzas.

De la misma manera, también ha considerado que se debe «aprovechar la oportunidad que supone la negociación de un nuevo convenio para extender el soterramiento a Los Lirios y prolongar el cajón ferroviario de Baltasar Gracián a Tirso de Molina». «El proyecto es perfectamente viable y el coste estimado, de unos 9,5 millones, es asumible, ya que la obra ferroviaria ya está ejecutada», ha afirmado.