Urbabil 2000 se encargará de la sustitución y cubierta del parque Rosalía de Castro

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:15h. Comenta Compartir

La empresa Urbabil 2000 ha resultado adjudicataria del proyecto para sustituir el área infantil del parque Rosalía de Castro, en el barrio de Cascajos, unos trabajos que incluirán incorporar una cubierta textil como protección de inclemencias meteorolócias y que convertirán al mencionado parque en el primero de estas características en la ciudad.

Con un importe de 111.206,26 euros, la empresa adjudicataria iniciará próximamente unas obras que renovarán el pavimento amortiguador y los elementos de juego con la posibilidad de que, si la solución resulta satisfactoria, pueda reproducirse en otros espacios infantiles de Logroño.

Además, la misma empresa, Urbabil 2000 se encargará del nuevo contrato para la reposición de suelo en áreas de juego infantiles por una cuantía de 146.289 euros, para sustituir los suelos de caucho obsoletos o en mal estado en otros ocho parques de la ciudad. Se trata de los ubicados en la calle Clavijo (302 m2), Parque de La Cometa (200 m2), calle Los Fueros (220 m2), plaza Fermín Gurbindo (175 m2), avenida de Moncalvillo (171 m2), calle Libertad (Varea) (155 m2), Paseo Jerónimo Jiménez (155 m2) y parque del Semillero (142 m2).

El trabajo consistirá en desmontar el caucho existente y limpiar la solera para instalar una nueva superficie absorbente de impactos continua a base de caucho. Se incluye la limpieza de los sumideros bajo el pavimento, así como la recolocación de los bordillos que pudieran encontrarse sueltos.

Otros acuerdos

Entre el resto de acuerdos aprobados, destaca la aprobación de la concesión provisional de 59 ayudas para la rehabilitación de edificios de interés en el Centro Histórico y Calificados de Interés Histórico Arquitectónico por un importe total de 843.036,66 euros.

También se contempla, por otro lado, la adjudicación provisional de ayudas en materia de Servicios Sociales, Salud e Inserción Laboral para 61 entidades por una cuantía total de 789.100 euros para el año 2025. Igualmente, se ha dado luz verde a la concesión de 111 nuevas ayudas de emergencia social de carácter ordinario por un total de 55.032,06 euros.

En materia de empleo público, se han aprobado las bases y las convocatorias de 23 plazas de operario (procedentes de las ofertas de empleo público de 2022, 2023, 2024 y 2025) mediante concurso-oposición; y la plaza de director gerente del Teatro Bretón (procedente de la oferta de empleo público de 2023) mediante concurso-oposición.

También se ha adjudicado el contrato para el servicio de visitas guiadas a la ciudad entre los años 2025 y 2027 a la empresa Azafatas Rioja, S.L. por 8.236,23 euros en tres anualidades.

Por último, la junta ha aprobado el cambio de la denominación del campo municipal de fútbol 'El Salvador', en el barrio de Yagüe, por 'El Salvador - Gonzalo Espinosa', en honor de quien fuera durante 25 años presidente del Club de Fútbol Yagüe, Gonzalo Espinosa.

Temas

Logroño