UNIR inaugura el nuevo curso académico 25-26 lleno de «muchos retos y oportunidades» El acto, que ha tenido lugar en el auditorio de la propia universidad, ha reconocido a profesores e investigadores por su destacada actividad

María Aguirre Logroño Jueves, 2 de octubre 2025, 17:21 | Actualizado 17:33h.

'En Logroño no hay tranvía... pero hay universidad'. Hace 17 años nacía en La Rioja una segunda escuela: la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). A diferencia de lo ya conocido por logroñeses y logroñesas -y también por aquellos que apostaban por La Rioja como destino donde llevar a cabo sus estudios universitarios- UNIR abría sus puertas como una universidad en línea y que, en un principio, sólo contaba con tres grados (Educación Infantil, Educación Primaria y Comunicación) y dos másteres; uno en Prevención de Riesgos Laborales y, el otro, en Sistemas Integrados de Gestión.

En 2025, y ya siendo una universidad «adolescente», como la califica María Teresa Santa María, vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural, cuenta con un total de 55 grados, 155 másteres oficiales, 83 títulos propios y cuatro programas de doctorado, con el «objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 90.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde un centenar de naciones, principalmente en España e Hispanoamérica». Y es que, como ha reconocido ella, «es un orgullo para nosotros el llevar el nombre de la Rioja a tantos sitios».

El acto, que ha comenzado tras la intervención del coro de la universidad, ha puesto en relieve el «doble eje en investigación y docencia que está en el corazón de nuestra misión». Pablo Moreno, vicerrector, ha señalado que «investigamos para enseñar mejor y enseñamos para mantener aquellos conocimientos que, conectados con la tierra, creamos y desarrollamos para que tengan un impacto real».

Inmaculada Berlanga, profesora y doctora en Filología y Comunicación, ha seguido las palabras de Moreno a través de la lección magistral 'Magnanimidad en tiempos revueltos', con la que también ha hecho un guiño a sus comienzos académicos. «Magnanimidad es esa disposición de dar más de lo que se considera normal, de entregarse hasta las últimas consecuencias», ha explicado. Una virtud en la que, según ella, «los profesores universitarios tienen que ejercitarse continuamente». Asimismo, ha apuntado que «enseñamos, investigamos, gestionamos y transferimos nuestro conocimiento e investigación a la sociedad, y eso en su conjunto requiere apertura de mente, generosidad e inconformidad».

Reconocimientos

La ceremonia, que se ha celebrado en el marco del Día Mundial del Docente -que se conmemora cada año el 5 de octubre- ha reconocido la labor de los profesores, premiando de manera especial a los veinte que han obtenido la calificación de excelente en el programa Docentia, avalado por la ANECA, además de aquellos seis que han realizado buenas prácticas docentes, cuatro investigadores que han destacado por sus proyectos y tres por su labor de transferencia.

Uno de los galardonados, Jesús Díaz del Campo -reconocido por profesor excelente- ha apostillado que «el programa docencia cubre la docencia, investigación y gestión, que son las tres dimensiones básicas de la labor diaria de cualquier profesor. Y no puedes sacar un excelente si no lo estás haciendo razonablemente bien en las tres».

Balance

Guzmán ha destacado durante su intervención que «se han expedido 18 títulos de doctor por UNIR, 80 profesores han conseguido acreditación y un total de 2.124 profesores han terminado con éxito los más de 50 cursos de formación puestos en marcha». En concreto, el curso pasado 24-25 empezaron a funcionar «tres nuevos grados y 21 másteres», ha detallado.

Para finalizar, José María Vázquez, rector de UNIR, ha recalcado que «la cortesía académica impone que la consideración y el trato hacia una universidad pequeña sean igual de referentes que los que se muestran hacia una con varios siglos de experiencia y decenas de miles de estudiantes».

Un fin de ceremonia que ha terminado tal y como empezó, con el coro de la universidad cantando Gaudeamus Igitur. Y con un «Viva la academia y vivan los profesores» han dado por inaugurado el comienzo de su nuevo curso académico, que se presenta con «muchos retos y oportunidades» según su vicerrector.