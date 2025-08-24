LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Logroño antiguo y el nuevo en una perspectiva captada desde la Villanueva en el Casco Antiguo de la capital de La Rioja. Juan Marín

Uno de cada tres pisos del centro de Logroño sigue vacío pese a que su stock ha caído un 3%

El 19,17% de los 79.614 hogares totales están sin empadronados, 461 menos que en 2024 según el Observatorio de la capital de La Rioja

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:56

El Logroño vacío se mantiene en el tiempo... aunque desde 2020, incluso ya antes de la pandemia, la vivienda desocupada disminuye en la capital de ... La Rioja año tras año. La reducción viene reflejada en las estadísticas que lentamente han ido rebajando una cifra que llegó a rozar las 17.000 en 2012. Así, a día de hoy y con datos a 1 de enero de 2025, el 19,17% de las 79.614 viviendas totales que se contabilizan en la ciudad no tienen a nadie empadronado y, por tanto, oficialmente se consideran desocupadas. El número, que en cualquier caso indica que casi uno de cada cinco pisos está vacío, es casi un 3% menos que con el que se abría el pasado 2024 –o con el que se cerraba el 2023, que también–.

