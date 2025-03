Los locales vacíos que supieron reinventarse

La crisis del 2008 azotó la economía de algunas familias riojanas que vieron cómo los locales comerciales que en su día adquirieron no despertaban el ... interés de inversores ni arrendatarios. Ante la dificultad de sacar provecho a estos inmuebles, personas como Rubén Grande o David I. R. tomaron la iniciativa y decidieron ser ellos mismos quienes transformasen sus locales vacíos en un espacio de alquiler de trasteros a pie de calle.

El relato coincide en ambos casos: propietarios de establecimientos comerciales a pie de calle, en Logroño, de unos 400 metros cuadrados y con el potencial de convertirse en parking. El inconveniente para ejecutar esta idea fue el desembolso inicial. «Este local era un concesionario de coches Peugeot, por lo que pensamos en poner un parking, que creo que es una inversión muy buena pero demasiado cara», comenta David, gerente de Trasteando Rioja. Rubén, de Trasteros León, también se planteó esta posibilidad pero «tras realizar un estudio», se dio cuenta de que «el sistema de extinción de incendios limitaba la rentabilidad que se podía sacar al local».

Entre 2018 y 2021 varios inversores riojanos detectaron que había 'nicho de mercado' en el gremio de los trasteros y pusieron en marcha estos proyectos. Los efectos de la guerra de Ucrania en el mercado de materias primas se reflejaron en el precio de los materiales de construcción, por lo que personas como Rubén tuvieron que «montar los trasteros muy poco a poco». Tras varios meses, aquellos locales vaciados que durante años habían servido de hogar para diferentes negocios familiares se convirtieron en un complejo de pequeños y medianos almacenes privados.

Ampliar David I. R. en uno de los almacenes de Trasteando Rioja Irene Jadraque

Teniendo en cuenta que «el metro cuadrado va desde los diez a los quince euros aproximadamente», David espera amortizar «en unos once años» la inversión inicial, aunque admite que «si tienes que comprar el local, no le sacas rentabilidad ni en veinticinco años porque esto es un negocio de rentas». La forma de anunciarse abarata los costes, ya que «el posicionamiento de Google funciona tan bien que acabamos llenando todos los trasteros». Confiesa también que llegó a alquilar «cuatro o cinco a través de una inmobiliaria, pero quizá para ellos no fuera muy rentable».

Ni un panfleto, ni un anuncio web; la herramienta de promoción que utilizó Rubén fue «el boca a boca de los logroñeses» y, según cuenta, no le fue nada mal. «Nos llaman entre dos y tres personas al día y les tenemos que poner en una lista de espera. Es alucinante cómo se corre la voz por la ciudad», asegura.

«Es alucinante cómo se corre la voz en la ciudad; nos llaman entre dos y tres personas cada día» Rubén Grande Gerente de Trasteros León

«Si tienes que comprar el local, no le sacas rentabilidad ni en veinticinco años» David I. R. Gerente de Trasteando Rioja

En la periferia

Lejos del tráfico urbano, en el polígono Cantabria de Logroño, varios emprendedores han apostado por el alquiler de 'minialmacenes' en sus pabellones. «El mes pasado vino un cliente que ya había transformado su segunda nave industrial en un montón de trasteros», explica Juan Asensio, gerente de Mi Casa Inmobiliaria.

Ampliar Luis D. López en las instalaciones de Arbis Box Sonia Tercero

Uno de ellos es Luis D. López, de Arbis Box. Esta empresa empezó dedicándose al archivo de documentos y se ha ido adaptando a las necesidades de los usuarios. «La seguridad, flexibilidad, accesibilidad y comodidad que ofrecemos en el polígono son factores difíciles de encontrar en los que hay por la ciudad, donde la dificultad para aparcar durante varios minutos complica la entrada y salida de objetos de los trasteros», comenta López.