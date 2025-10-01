'Nos lo tomamos a pecho', la nueva campaña de la Asociación Española contra el Cáncer

El teléfono suena y el número, que no te es desconocido, te hace descolgar con incertidumbre. Es una llamada que viene del hospital. Al otro ... lado se encuentra Mercedes Sainz, la jefa de sección de la unidad de diagnóstico de cáncer de mama en el Hospital San Pedro. Los nervios aumentan, pero pasados pocos minutos te cuentan esa mala noticia que tanto temías pero que, en cierto modo, ya te esperabas: tienes cáncer de mama. Te bloqueas y no sabes ni qué decir. Sólo te haces la siguiente pregunta: ¿Qué pasará a partir de ahora?

«Empiezan a ponerte citas y a hacerte un montón de pruebas», explica Jessica, una de las pacientes que se encuentra actualmente en proceso activo. Ella estaba fuera de España cuando le llegó la noticia. «Fue por correo, no me localizaban por llamada», apunta. Al llegar a Madrid, Jessica, que estaba sola, pudo contar con el apoyo de unas amigas suyas. En ese momento, ella admite «tener la cabeza en otros lados», pero también ser consciente e «intentar aceptarlo y seguir hacia delante». Tal fue así que «me fui de viaje y sabía que si era bueno, era bueno, y si era malo no iba a cambiar nada en mi vida durante esos quince días», narra. Un viaje que recuerda con «miedo» y con dudas de «por qué te toca a ti o por qué pasa todo esto», mientras sientes que se «te comprime un poco el corazón».

Un comienzo que comparte Nole, también en activo. A ella le contactaron por llamada: «Nole, tienes que venir al hospital, porque tenemos algo que decirte», fue lo que escuchó. «Se te para todo, es un palo y te quedas bloqueada», recuerda mientras reafirma las palabras de Jessica: «Empiezas con un montón de citas, consultas y es como que no quieres ni pensarlo».

Cómo lo viven los familiares

Idoia pasó por esta situación hace 17 años, cuando le diagnosticaron cáncer de mama a su hermana, quien es madre de dos niñas que en ese momento tenían dos y seis años. «Necesitaban mucha atención, eran muy pequeñas», relata mientras confiesa que «muchas veces dejaba de lado a mi propia familia para poder estar con la suya». Ella, como familiar cercano, también dice haber sentido «muchísimo miedo, porque la perspectiva no era buena».

Como la hermana de Idoia, también se encontró Vanesa, quien emocionada con la pregunta contesta que su familia y ella sintieron «mucha angustia, un choque con la realidad y todas las emociones que se pueden imaginar». Con la voz entrecortada detalla la explicación que le dio a sus hijos: «Mamá está enferma y para que no se muera le tienen que operar para quitarle un bulto». Además, con el tratamiento, ella iba a perder el pelo y sus hijos le iban a ver calva. Por esa razón, quiso prepararles y hablar con ellos. «Eso va a suponer que me voy a quedar calva, porque todos los bichitos que tenemos se van a ir a la herida para curarla, entonces el que sujeta el pelo se va a caer», rememora entre risas, porque «cuando les expliqué eso me preguntaron por qué papá no tenía».

Una llamada que recuerdan como el comienzo de «un año malo», pero que puede tener un final con «luz brillante y un mensaje de esperanza», como apuntó la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

'Nos lo tomamos a pecho'

Durante el año pasado, casi 36.000 personas fueron diagnosticadas en España con cáncer de mama, de las cuales 253 diagnosticadas fueron atendidas por la asociación en La Rioja. Según el Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación, casi el 65% tienen miedo a que el cáncer pueda reaparecer, el 57% se muestran preocupadas por el aspecto físico y el 36% dice tener mala calidad de vida.

Por esa razón, y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre, pacientes de la Asociación Española contra el Cáncer han lanzado una nueva campaña, bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', para concienciar sobre «qué significa realmente vivir con esta enfermedad más allá del diagnóstico y el tratamiento». Siendo el impacto emocional, físico, social y laboral los principales retos a los que se enfrentan.

Logroño se solidariza

Del 17 al 26 de octubre, algunos de los edificios emblemáticos de la capital y comarca riojana se iluminarán de rosa y una gran pancarta cubrirá la fachada del Ayuntamiento de Logroño. Asimismo, también se hará guiño a este día en el monumento al Labrador, que lucirá una escultura con un lazo rosa, y en El Espolón, frente al Monumento al Espartero, con un photocall rosa.

Además, el 20 de octubre también se colocarán mesas informativas y de venta de producto solidario en los siguientes puntos: ESDIR, Hospital San Pedro, Gran Vía, calle San Antón, plaza Pilar Salarrullana y Universidad de La Rioja. El fin: sensibilizar a la población en la lucha contra el cáncer de mama.