Varias pacientes cuentan su testimonio en una mesa redonda sobre el cáncer de mama, que ha tenido lugar esta mañana. M.A.B.

'Nos lo tomamos a pecho', la nueva campaña de la Asociación Española contra el Cáncer

El lema pone en relieve la importancia de saber qué significa vivir con esta enfermedad | El año pasado, la asociación atendió a 253 personas diagnosticadas en La Rioja

María Aguirre

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:39

El teléfono suena y el número, que no te es desconocido, te hace descolgar con incertidumbre. Es una llamada que viene del hospital. Al otro ... lado se encuentra Mercedes Sainz, la jefa de sección de la unidad de diagnóstico de cáncer de mama en el Hospital San Pedro. Los nervios aumentan, pero pasados pocos minutos te cuentan esa mala noticia que tanto temías pero que, en cierto modo, ya te esperabas: tienes cáncer de mama. Te bloqueas y no sabes ni qué decir. Sólo te haces la siguiente pregunta: ¿Qué pasará a partir de ahora?

