Más de un tercio de las ayudas municipales a nuevos negocios fue para locales de hostelería

De las cuarenta subvenciones que el Ayuntamiento de Logroño ha aportado en 2025 a nuevas iniciativas empresariales, tan solo cuatro, un 10%, han servido para financiar la creación de nuevos comercios. El resto de las concedidas, 36, contribuirán a la fundación de nuevas microempresas que inician una actividad económica de cualquier índole en Logroño, cuatro de ellas ubicadas en el Casco Antiguo de la capital riojana. Llama la atención también que de esas 36 nuevas empresas que no son comercios estrictamente, más de un tercio, concretamente 14 emprendimientos (el 38,9%) se incluyen en el capítulo de Hostelería y Restauración.

Son algunos de los datos extraídos de la convocatoria 2025 de subvenciones para la creación en Logroño de 'Nuevas iniciativas económicas y consolidación empresarial', que el Consistorio dotó de 130.950 euros a principios de año.

Así, la línea municipal de ayudas 2025 aspiraba a facilitar la creación de empresas, por un lado, y a mejorar la consolidación de las ya instaladas, por el otro. Ambas modalidades se desplegaban, a su vez, en dos apartados diferentes: las subvenciones a nuevas empresas distinguían entre las dedicadas exclusivamente a la actividad comercial, que se ha saldado con cuatro ayudas concedidas (más dos denegadas y una desistida); y las de empresas de otra temática, con 36 otorgadas por otras siete rechazadas. Por la otra parte, se apostaba por ayudar a negocios con más de dos años de vida y a los que buscaban el relevo generacional de los mismos.

En el detalle de los de nueva apertura, además de los catorce establecimientos de restauración citados, figuran otros ocho del sector de la peluquería y estética, cuatro de la alimentación, uno de servicios deportivos, otro del textil, calzado y bazar, uno más del sector de librerías, un último de oficios (albañilería, carpintería, pintura...) y otros seis bajo el epígrafe indeterminado de 'Otras actividades'.

Una sola partida agotada

La única partida que ha agotado su aportación ha sido la destinada a microempresas en general, que contaba con una dotación de 51.000 euros. De la de nuevos comercios, sólo se emplearon 12.000 euros para los cuatro establecimientos financiados (con tres mil euros repartidos entre cada uno de los solicitantes). En el caso de la consolidación de negocios ya en marcha, la segunda línea desglosada, la del relevo generacional, no recabó ni una sola petición; mientras que la partida dirigida a subvencionar empresas con más de dos años de vida sólo registró dos solicitudes de ayuda por un valor total de 4.950 euros (otras nueve peticiones fueron denegadas por incumplimiento de requisitos).

Así las cosas, tres de las convocatorias de subvenciones no suscitaron interés suficiente para agotar los fondos planificados, por lo que el Ayuntamiento tramitó las peticiones que se ajustaban a los requisitos exigidos y el resto de la financiación disponible se derivó a sufragar la primera línea de ayudas, la de creación de microempresas, que sí había agotado la partida inicial contemplada de 51.000 euros.

Entrando en detalle, de la convocatoria para nuevos comercios quedaron 24.000 euros por adjudicar, mientras que de negocios para consolidar no se ejecutaron 28.500 euros, cantidad que se sumó a los 10.500 euros íntegros de la línea de relevo generacional. En total, se aglutinaron los 63.000 euros que habían 'sobrado' para aplicarlos a la partida más demandada, la de la creación de microempresas.

Cabe recordar que la misma convocatoria de subvenciones dispuso en la edición de 2024 de un total de 174.000 euros (53.000 euros más que en este ejercicio), con un total de 48 beneficiarios para negocios, cuatro para nuevos comercios y otros 31 de consolidación empresarial, mientras que ninguno de relevo generacional.

Desde la Concejalía de Promoción de la Ciudad, su titular, Miguel Sáinz, atribuye a la falta de conocimiento de la existencia de estas ayudas las escasas solicitudes recibidas, y apuesta por realizar «un mayor esfuerzo desde las instituciones para dar a conocerlas».

