El Teléfono del Lector

Las oposiciones del Seris, mucho papeleo

Se abre sección con la llamada de una vecina que se muestra «molesta por las nuevas oposiciones del Hospital San Pedro :«Nos han hecho volver a introducir todos los méritos que ya tuvimos que ya nos aceptaron hace años. Ahora tenemos que presentar otra vez toda la documentación, contratos, vida laboral, certificados de empresa del tiempo que llevemos trabajando...». A lo que añade que, según su parecer, «no se mira nada por las personas que tenemos que someternos otra vez a introducir título por título, curso por curso en el ordenador, ni tampoco por el personal que tiene que ver esa documentación que ya estaba aceptada desde hace años, porque volver a introducir otra vez todos esos datos me parece un atraso», apostilla. Asimismo, esta vecina también menciona que «en pleno verano ponte a buscar a las empresas y contactar con ellas, además de que no nos favorece nada a quienes no trabajamos en el Seris», apunta mientras concluye pidiendo que «se hagan las cosas en condiciones y que los sindicatos metan más caña en estos asuntos».

Agradecimiento a los trabajadores del Carpa

La segunda llamada del día deja el siguiente mensaje:«quiero agradecer la labor de todos aquellos trabajadores que estuvieron este fin de semana en el Carpa desde el viernes. Han sido muy empáticos y le atendieron a mi padre con una sonrisa que no perdieron en ningún momento. Intentaron hacer lo mejor y más favorable para mi padre y todos los familiares», dice entusiasmada.

Limpieza diferente para ricos o pobres

Una vecina de Logroño muestra su queja por cómo limpian algunas zonas de la capital riojana:«Hay mucha suciedad en Logroño y se ve cómo hay mucha diferencia entre las zonas de pobres y las que pertenecen a los ricos», por lo que pide al «Ayuntamiento de Logroño cambios en esta situación y que se den una vuelta por la calle Cantabria para que se den cuenta de la suciedad que acumula. Es vergonzoso, sólo limpian lo que se ve», expone.

Suciedad o no en las piscinas de Cantabria

Una usuaria de estas piscinas llama para dejar un mensaje que contesta al que mandó recientemente otra socia de este recinto:«llevo viniendo a estas piscinas desde hace cuarenta años y jamás he visto suciedad, ni en las piscinas ni en el recinto. Los pelos que hay en el agua es culpa de las usuarias no se recogen el pelo y no se duchan. Los socorristas deberían vigilar esos comportamientos, así como los de quienes escupen en el agua», comenta mientras apunta que «Cantabria es de primera».

Las bolsas de procesionaria, rotas

Se cierra sección con un mensaje de un vecino de Logroño quien explica preocupado algunas de las consecuencias tras la dana:«además de numerosos árboles caídos o farolas dobladas, entre otros, en la Plaza Juan Miró, frente al portal número 7, hay una fuente que tiene unos árboles alrededor con bolsas para la procesionaria que se han roto por la fuerte tormenta. Pido que las arreglen para que los bichos no se salgan. Es un barrio donde hay muchos vecinos que salen a pasear con sus mascotas a diario y supone un peligro», dice.

... y La Guindilla Una parcela sin desbrozar en la calle Fuenmayor

La parcela situada en la esquina de las calles Fuenmayor e Italia, en Logroño, «sigue sin ser desbrozada a estas alturas del verano», expone el lector que envía la fotografía. Su queja viene justificada por «el peligro que conlleva» de que se produzca algún incendio. «Creo que hay que controlar más este tipo de fincas en barrios que están sin terminar de construir», finaliza.

