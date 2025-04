El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Jueves, 3 de abril 2025, 09:24 Comenta Compartir

La duración de la siesta y la salud

El primer lector se refiere a un artículo sobre la siesta y al experto que aconsejaba no más de 15 o 20 minutos diarios. Él ... se refiere a su propio caso y a los años que lleva echándose una siesta de una hora después de comer y después de un trabajo de 08.00 a 15.00 horas. «Me sienta fenomenal y no me ha engordado. Una persona con una vida sana, con alimentación saludable y que hace ejercicio no engorda en la siesta», calcula él.

El estado del Camino Viejo de Alberite La comunicante se refiere al Camino Viejo de Alberite y al estado en el que se encuentra, para ella, intransitable, sobre todo en la zona que llaman Los Rodeos. Recuerda la mujer que años atrás, aunque no lo arreglaban, echaban gravilla y los baches podían salvarse, pero en estos momentos se dan situaciones tales como la del otro día, rememora, en que se cayó un ciclista, se rompió un tobillo y la ambulancia no podía pasar. «No sé a quien corresponde el arreglo, pero esta vía lleva ya como seis años así y cada vez los agujeros son más grandes en un tramo más bien largo», cuenta la lectora, quien insta a la administración correspondiente a que adopte las medidas necesarias. Reflexión sobre la temporada de la UDL La siguiente llamada es de un aficionado de la Unión Deportiva Logroñés. Y si al propietario, Félix Revuelta, le da las gracias por poner el dinero, dice, también le quiere indicar que un club así «no se maneja como una empresa y que este año se ha gastado muy poquito en calidad». De Sergio Rodríguez destaca su posición «cómoda y cobarde a la hora de tomar responsabilidades». Y de los demás miembros del club señala que «igual están capacitados para la nada, pero la gestión no me parece la idónea». No se deja a los jugadores, a los que pone «a todos sin excepción, un cero. Y si hay algún jugador que se piensa por encima de la institución, tiene que salir antes de que acabe la temporada». Más información sobre este tema Bien por varios servicios sanitarios «Con motivo del fallecimiento de nuestra madre –Mª C. F. V.– en Lardero, toda su familia quiere manifestar públicamente nuestro más sincero agradecimiento por el excepcional cuidado y apoyo que nos han brindado el Servicio de Atención Primaria de Lardero, Urgencias de Alberite y Cuidados Paliativos. Su labor es invaluable y siempre será recordada con gratitud y cariño», finaliza el mensaje llegado a esta redacción. Elecciones a las Federación de Fútbol El lector está indignado con las últimas novedades en torno a las elecciones de la Federación Riojana de Fútbol. «Ya vale, ya», indica él, a cuenta de las reclamaciones presentadas por una candidatura respecto a la segunda. Y recuerda el comunicante que uno de los aspirantes forma parte de una familia que lleva en torno a veinte años al frente de este organismo. Baldosas sueltas en la acera de Ramblasque Refiere el vecino que «hace unos días abrieron la acera y el carril bici que va desde La Guindalera hasta las terrazas de Montesoria» atravesando el sector de Ramblasque. Y quiere señalar que «ya hay un buen número de baldosas sueltas o mal encajadas en la acera. Y así son todas las obras públicas». A cuenta de ese carril bici, se ha elevado el paso de peatones más próximo en la calle Sequoias y otro lector quiere dejar constancia de la altura, a su juicio excesiva, que se ha puesto. Eso sí, «frenar, frenamos todos porque si no acabamos en el taller». ¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com ... y La Guindilla Baldosas sueltas en la acera de Ramblasque Ampliar El remitente de esta fotografía nos lleva hasta la calle Belchite de Logroño. Allí, en una jardinera, «hay dos ejemplares de thuja occidentalis secos, uno a cada lado de la entrada al parque del Carmen, desde hace mucho tiempo». «No es una vista adecuada para una zona tan céntrica y bonita». «Tal vez su retirada y reposición de estos u otros ejemplares no estaría de más», concluye. Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión