Excrementos y torrijas

La primera llamada de hoy llega de un vecino del barrio de El Cubo. Critica que el parque de la Isla está «completamente lleno de excrementos mientras que la Policía no multa a sus dueños». Además, aprovecha para criticar a un residente de la zona que, según este comunicante, «se dedica a ir tirando barras de pan duro por ahí». Dice desconocer el motivo por el que lo hace y asegura que «la próxima vez que lo vea le voy a sugerir hacer torrijas con ese pan, en vez de ir dejándolo tirado».

Arca de la Misericordia de Huércanos

En esta ocasión la llamada llega desde Huércanos. «Deberían proteger mucho más el Arca de la Misericordia que está en un estado lamentable». Este edificio del siglo XVII que servía para socorro de los agricultores es el más longevo de la localidad y hace dos años fue incluido en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra.

Perros sueltos y esparcimiento canino

El Teléfono del Lector atiende otra queja relacionada con los animales. Según cuenta este logroñés, ha tenido que «llamar la atención más de una vez» a las personas «que llevan a sus perros sueltos en el parque de las Chiribitas», donde existe un espacio reservado para el esparcimiento canino. Dice haber tenido «alguna experiencia desagradable» con estos animales «mientras sus dueños pasean a varios metros» de ellos.

Una empleada «de diez»

«Es encantadora, empática y te ayuda en todo lo que necesitas». Esta comunicante llama al Teléfono para agradecer el trato que ha recibido por parte de una empleada de «la oficina del Banco Santander de Club Deportivo que se traslada a la de Avenida de la Paz». Desea que «le vaya todo muy bien porque sus jefes no saben qué empleada tienen». Este es el mensaje que manda a una «trabajadora servicial, buena gente y de diez».

«Creación de empleo y contaminación»

Continúan las quejas por el anuncio de Bosonit de no levantar su sede en el Casco Antiguo logroñés. «No podemos cerrarnos a la llegada de empresas con sus ventajas e inconvenientes, con su creación de empleo y su contaminación. Si todos luchamos por el bien de la región, la ciudad y sus ciudadanos, llegaremos a buen puerto», comenta el lector. Considera también que «se debe dar un espacio para que la sede se construya aquí antes de irse a otra ciudad o comunidad».

Atropello y agradecimientos

Llama una vecina de Logroño que fue atropellada el pasado miércoles. «Un patinete eléctrico que circulaba por la acera me arrolló cuando salía del portal de un bar donde había tomado un café con unos amigos». Este es el testimonio de una mujer que aprovecha para dar las gracias a todos los que le atendieron. «Gracias a la doctora y enfermera que estaban en ese momento tomando café y que no pudieron terminarlo por ayudarme y curarme las heridas. Gracias a mis queridos amigos, a la gente que se preocupó en llamar al 112», concluye.

Autónomos y cotización

Turno para una queja relacionada con la fiscalidad de las personas autónomas. «¿Por qué los autónomos no han cotizado durante toda su vida por un régimen más alto? Porque yo he sido autónomo durante treinta años y he cotizado por la base mayor que que se podía cotizar», asegura. «Por lo tanto, ese señor no tiene por qué cobrar si no ha cotizado por lo que lo he hecho yo cuando él tiene que tener el dinero guardado o invertido», concluye.

Un vecino de Logroño propone que se revisen y reparen la ortografía y acentuación de los letreros de las calles de la capital. «No es lo mismo 'marques' que 'marqués'. Como tampoco es lo mismo 'cortes' que 'cortés'», explica, y añade que «somos la cuna del castellano y no podemos parecer una ciudad de analfabetos». «Los extranjeros no van a entender qué pone», termina.

