El Teléfono del Lector

«Cuando llamo a la oficina de extranjería en el horario que indican, de 09.00 a 14.00 horas, siempre sale el contestador. Nunca ... te atienden. Entonces me gustaría que dieran alguna explicación al respecto o que proporcionen un horario donde obtener alguna respuesta», reclama una vecina de Logroño en la primera llamada del día.

Una de cal y otra de arena para Urgencias

La siguiente llamada trae una queja sobre el servicio de Urgencias de Logroño: «Ayer acudí con mi padre y estaba todo muy lleno, además creo que el sitio deberían actualizarlo y poner, por ejemplo, biombos para separar», señala la lectora. «Al final –añade– es una sala donde se sientan muchos pacientes y estaría bien que hubiera esa distancia entre unos y otros, por los contagios». Además, deja un agradecimiento: «Es un placer encontrarse con profesionales como Isabel Álvarez, que nos trató de diez y se volcó en ayudarnos en todo momento. Y también las alumnas de Enfermería del turno de tarde, que también fueron muy profesionales».

El Hospital San Pedro «no responde»

Otro lector explica que llama siempre al número de referencia y a la extensión del Hospital San Pedro «y nunca me cogen» e indica que en la administración «tampoco saben decirme». Según detalla, está esperando a que le hagan una resonancia y tiene que dejar unos datos, «pero –se queja– no me dan una solución», por lo que pide que le digan «cómo puedo hacer o a dónde tengo que llamar».

Quejas por el cambio de centro de salud

Ya son varias las semanas con quejas sobre el cambio de centro de salud al de Villanueva. Una vecina dice no entender por qué le cambian de centro, «cuando me pilla más lejos», y también de médico, con el que «llevo con mucho tiempo». Añade que tampoco le ponen autobuses que le lleven directamente. «Pido que lo arreglen y lo dejen como estaba», acaba.

Los parques «son para las personas»

«Aunque recojan las heces de los perros, o incluso limpien con agua y lejía, me sigue resultando desagradable el hecho de llevar a mis hijos a los parques, que son para las personas». Propone habilitar más zonas para las mascotas.

Conductas incívicas en la zona de Toyo Ito

Recogemos ahora un mensaje cuyo autor se muestra «descontento» con algunas conductas en el vecindario de las viviendas de Toyo Ito de Logroño. «Son adolescentes, que no son ni de la zona, y siguen tirado piedras en los bajos. Estaría bien que lo vigilasen o que hicieran algo para solucionar este problema», sostiene.

Altura «elevada» de un paso en Sequoias

La siguiente queja vuelve a incidir en «la elevada altura» del paso de cebra de la Calle Sequoias. «Aunque vayas a diez por hora, sigue siendo una barbaridad. Te fastidia todos los amortiguadores. Deberían arreglarlo y dejarlo más bajo», confiesa descontenta otra lectora.

Más aparcamiento en el Hospital de La Rioja

«Me parece increíble que sigan sin dar solución a la falta de aparcamientos en el Hospital de La Rioja, que cada vez tiene más auge, con más plantas y rehabilitación. No hay forma de poder llegar a veces a los turnos, porque hay trabajadores que vienen desde pueblos. Incluso en ocasiones recibes alguna multa por aparcar de manera incorrecta», señala otra lectora, que pide habilitar un espacio donde poder aparcar.

... y La Guindilla «No se puede circular por el Camino del Cristo»

En Logroño, el conocido como Camino del Cristo, en concreto la carretera que va desde Valdegastea hasta la ermita, se encuentra en un estado desastroso. El lector que envía la fotografía en la que se ven los socavones y las grietas que hay en el asfalto afirma que «no se puede circular» y no solo se refiere a los coches, sino también a las «bicicletas», lamenta.