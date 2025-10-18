LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

T. B.
Tal como era, tal como es

Cuando todo era campo

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:29

Comenta

A la expansión urbanística e inmobiliaria del Logroño de comienzos de siglo no le faltó el surgimiento de dos centros comerciales a su límites (y ... otro más tras la frontera navarra). Uno, Parque Rioja, tomaría de base el clásico hipermercado Alcampo, mientras que al norte, Berceo se instalaría en el nuevo barrio de Los Lirios donde había poco más que campo, como se aprecia en la fotografía que rescatamos de 1999.

