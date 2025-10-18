Cuando todo era campo
Sábado, 18 de octubre 2025, 08:29
A la expansión urbanística e inmobiliaria del Logroño de comienzos de siglo no le faltó el surgimiento de dos centros comerciales a su límites (y ... otro más tras la frontera navarra). Uno, Parque Rioja, tomaría de base el clásico hipermercado Alcampo, mientras que al norte, Berceo se instalaría en el nuevo barrio de Los Lirios donde había poco más que campo, como se aprecia en la fotografía que rescatamos de 1999.
Un terreno, el de río Lomo, cuya venta insufló optimismo en las arcas municipales. El centro comercial Berceo, inaugurado en noviembre de 2003, mantiene hoy su inconfundible estética y esa influencia que condiciona la vida comercial de la ciudad.
