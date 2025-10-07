La mejora de la red de agua potable en el entorno de Vitoria y Lardero anticipa la remodelación integral

Nuria Alonso Logroño Martes, 7 de octubre 2025, 13:07 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

La remodelación de las calles Lardero y Vitoria se adjudicará definitivamente este miércoles, en la reunión de la Junta de Gobierno local, para dar vía libre a que la empresa Antis pueda comenzar las obras que tienen un plazo de ejecución de diez meses y un presupuesto de más de 1,4 millones de euros.

Sin embargo, los que comenzarán de inmediato serán los trabajos en la calle Vitoria para anticipar la solución de un problema recurrente en la zona. Se trata de abordar la sustitución de los saneamientos y tuberías subterráneas de estas calles que han sufrido en los últimos años varios reventones de agua y constantes subidas y bajadas de presión con las consiguientes molestias para los vecinos.

Una vez concluyan estos trabajos de renovación de la red de agua potable, para los que ya se han colocado las vallas indicativas que limitan el estacionamiento de vehículos, con una duración prevista aproximada de un mes, comenzará el grueso de la intervención en un área «muy deteriorada» y «muy demandada por los vecinos», según ha indicado el concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

Más espacio para el peatón, con una plataforma semiúnica, una fila menos de aparcamiento en la calle Lardero, la sustitución de especies vegetales por otras con más porte, la renovación del mobiliario urbano... son algunos de los aspectos que incluye la remodelación de estos viales que también pretenden ver aliviada su carga de tráfico y mejorar la conectividad con arterias principales de la ciudad como Gran Vía y Pérez Galdós.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por los ediles Ángel Andrés e Íñigo López-Araquistáin, ha visitado este martes la confluencia de las calles Lardero y Fundición para explicar el inicio de las obras y lo que supondrán para el vecindario. «Cumplimos así con la hoja de ruta establecida y damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de esta zona de la ciudad, que van a contar con infraestructuras y equipamientos totalmente renovados, zonas estanciales de mayor calidad y una mayor superficie disponible para los peatones», ha destacado el Escobar.

Cómo se prevé que resultará

Así, el tramo que une la Gran Vía con la calle Vitoria discurrirá en plataforma única, con acceso de vehículos limitado a la circulación de bicicletas en los dos sentidos y con la circulación de vehículos motorizados restringida únicamente para el acceso a garajes en sentido norte-sur, así como a los vehículos de servicios. En este tramo habrá aparcamiento sólo en uno de los dos lados, lo que permitirá ensanchar la acera. El pavimento para las aceras será el existente en Gran Vía y para la calzada se ha previsto asfalto fundido impreso de color granate.

El resto de la calle Lardero, entre las calles Vitoria y Pérez Galdós, así como los dos tramos de la calle Vitoria -entre Chile y Fundición y entre Fundición y Lardero-, se resolverán con un mínimo desnivel de 2-3 centímetros entre la acera y la calzada con una estética similar al de la calle Fundición.

Respecto a los aparcamientos, la calle Vitoria lo mantiene en línea a ambos lados de la vía con un ensanchamiento de las aceras hasta los 3,12 metros y un estrechamiento de la calzada hasta 3,51 metros. Por su parte, la calle Lardero suprime el aparcamiento del lado este de la calle y se mantiene el aparcamiento en línea del lado oeste, lo cual permite ensanchar las aceras hasta los 4 metros y estrechar ligeramente la calzada. Además, esta vía se rematará con un un nuevo paso de cebra elevado.

La actuación incluye la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. La red de alumbrado que se encuentra situada en fachada se colocará a pie de calle con farolas en columna. Por último, se mejorará el ajardinamiento: se trasplantarán los árboles en buen estado, se dotará a la calle de nuevos ejemplares y de jardineras de modelos similares a las de Gran Vía, con palmeras y arbustos ornamentales.

