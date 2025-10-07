El Bajo Iregua, la obra que nunca acaba

La presidenta de Acuaes ha autorizado la suspensión temporal y parcial de las obras del emisario del Bajo Iregua «debido a las incidencias geotécnicas». La ... decisión se justifica porque, en el puente de Varea, se ha encontrado «material diferente al previsto en el proyecto y estructuras de hormigón enterradas» que, además, «afectan a los accesos a esta zona desde el parque del Iregua».

Este imprevisto se produce después de que las obras hayan sufrido ya tres modificaciones «por necesidad de incremento presupuestario» por un valor total de 1.819.306 euros (IVA incluido), lo que supone más de un 13% de aumento del coste del valor de la adjudicación. La última modificación, de 846.780,2 euros, más del 6%, ha elevado el gasto hasta los 15.789.339,8 euros. Según el acta de la reunión del Consejo de Administración de Acuaes celebrada el pasado 25 de septiembre, los nuevos precios que se indican en el informe están «elaborados de forma contradictoria y cuentan con la conformidad del contratista para su incorporación al cuadro de precios del proyecto aprobado».

La obra, de interés general del Estado, pretende instalar una tubería desde Nalda a Logroño, en paralelo al río Iregua, para recoger los vertidos de las localidades del Bajo Iregua y conducirlos hasta la depuradora de la capital riojana. La infraestructura será gestionada por el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

CRONOLOGÍA Inicio el 1 de septiembre de 2023 comienza la ejecución de la obra del emisario del Bajo Iregua.

Modificación el primer incremento presupuestario se realiza en julio de 2024.

Corte de accesos se cierran tres entradas al parque del Iregua en noviembre de 2024 y entonces se anuncia por 100 días.

Suspensión el 27 de junio de 2025 se autoriza la paralización temporal y parcial de la obra.

El Ayuntamiento de Logroño anunció en noviembre de 2024 que el cierre de varios de los accesos al parque sería «el mínimo posible», con previsiones iniciales de la empresa «en torno a los cien días». Casi un año después los accesos desde Los Lirios y el paseo del Prior no solo no han reabierto sino que, además, la obra está parada desde marzo.

Acuaes, entidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha explicado a Diario La Rioja que es necesaria una máquina con una tecnología de perforación diferente y más compleja, por lo que se gestiona la disponibilidad de una microtuneladora para continuar con la obra. También se ha expuesto que existen pocas empresas que puedan realizar este específico trabajo y, por tanto, su disponibilidad es limitada, por lo que «se está analizando técnicamente la solución en función de la disponibilidad de máquinas y tratando de priorizar el inicio de su ejecución».

Acuaes ha asegurado que, aunque se ha producido el obligado replanteo, la «inversión prevista en el convenio no ha variado», en referencia al acuerdo con el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja presentado en marzo del 2022. Entonces se firmó un presupuesto de 19.360.000 euros, de los cuales el 80% serían financiados con los fondos europeos Next Generation, y el Gobierno de La Rioja aportaría 3.872.000 euros. Este convenio incluye tanto la ejecución –adjudicada a la unión temporal de empresas formada por Facsa e Imathia por 13.970.033 euros (cuantía que supuso una rebaja del 6,51% sobre la base de licitación, que fue de 14.942.450,64 euros), con 18 meses de plazo– como el contrato de excavación y movimientos de tierras, adjudicado a Imathia por 471.756,8 euros, y la asistencia técnica, para Conurma por 403.275,84 euros.

Ampliar Tuberías almacenadas desde hace meses en uno de los accesos al parque del Iregua de Logroño. Justo Rodrígue

La abogacía del Estado ha elaborado un informe jurídico que justifica «una modificación no sustancial del contrato». El cambio se origina por las incidencias surgidas en el desarrollo de las obras y que hacen necesaria la aprobación de nuevos precios que permitan valorar los trabajos a ejecutar por el contratista. La primera modificación, de julio de 2024, supuso un aumento del 4,38%, por tanto, 612.261,56 euros más, y la segunda, de enero de 2025, incrementó el precio en un 2,58%, 360.264,37 euros. La segunda modificación incluía un aumento del plazo hasta el 28 de septiembre de 2025.

El 1 de septiembre de 2023 comenzó la ejecución, por lo que se debería haber finalizado el 28 de febrero de este año. Actualmente la resolución técnica de la obra en el citado tramo del puente de Varea se encuentra en fase de estudio por parte de la dirección, por lo que se ha dictado la suspensión hasta la determinación del procedimiento de perforación adecuado. Y, mientras tanto, los accesos continúan cerrados. Únicamente se ha reabierto hace algunas semanas el tramo entre Puente Madre y la fuente de los Zapateros, pero dos kilómetros de parque y de la Vía Romana del Iregua a su paso por Logroño y Villamediana continúan afectados y cerrados.