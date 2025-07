Sombreros prohibidos, falta de arbolado y el precio de la vivienda, entre las llamadas de hoy

La Rioja Logroño Miércoles, 2 de julio 2025, 19:11 Comenta Compartir

Sombreros prohibidos en Las Norias

Comenzamos hoy con el relato de una abonada a Logroño Deporte y usuaria de Las Norias que nos deja el siguiente mensaje: «Hoy estaba sentada al borde de la piscina con un sombrero puesto y uno de los socorristas me ha instado a quitármelo o a abandonar el recinto porque, según me ha dicho, está prohibido». La mujer contestó que «primero, no estaba dentro de la piscina y segundo, que el sombrero no era ningún peligro», pero el responsable le respondió que «así son las normas y que si no estaba de acuerdo, pusiera una queja». Y eso es precisamente lo que nos ha hecho llegar a la sección.

«Sin apoyo» para un evento de 'pole dance'

Una lectora relata que «es una pena que hayan suspendido un espectáculo de 'pole dance' en Logroño al que íbamos a asistir» y critica al Ayuntamiento por no dar su apoyo a esta iniciativa de gente de la ciudad y «paralelamente hayan organizado una feria en El Espolón con bares y restaurantes que hará que la gente huya del centro durante un montón de días».

Terrazas «invasoras» en Gil de Gárate

Un vecino de la calle María Teresa Gil de Gárate en el tramo entre Gran Vía y Pérez Galdós se queja de que «las terrazas invaden espacio público y estorban a los vecinos para caminar y meter los coches en los garajes». Según cuenta, «el Ayuntamiento y la Policía Local están permitiendo que esto ocurra» y se pregunta «dónde está la normativa que anunció Conrado Escobar para reducir las terrazas». Asegura que esa zona «se ha convertido en un parque temático en el que la hostelería se ha adueñado de la calle».

Más árboles y de mayor porte en la calle

Cuando aprieta el calor, los ciudadanos se acuerdan de que la sombra es un lujo y hay quien reclama más árboles en las calles de Logroño. Es el caso de este lector que echa en falta «más arbolado y de más porte en las nuevas zonas de Logroño». Y concreta: «Hay aceras totalmente al raso donde el sol pega de manera brutal y el cemento y la brea se calientan de tal forma que por la noche apenas baja la temperatura. Si hubiera árboles esto no pasaría. Ya sé que luego hay que podarlos, pero para eso pagamos impuestos». «Creo que plantar más árboles aporta un gran beneficio para la ciudad», concluye.

La vivienda, «casi un bien de lujo»

Nos despedimos ya por hoy con un tema recurrente en la sección: el precio de la vivienda. Un logroñés critica duramente que «las administraciones estén permitiendo que la vivienda llegue a ser un bien casi de lujo, especialmente para los jóvenes, que cada vez inician sus trabajos con sueldos más bajos y ven imposible acceder a una vivienda; a veces ni siquiera de alquiler por los elevados precios». Expone también que «a los políticos se les llena la boca diciendo que van a hacer VPO, pero en Logroño brilla por su ausencia y en el resto de La Rioja se han hecho pocas. A ver si agilizan la promoción de vivienda protegida de una vez por todas».

