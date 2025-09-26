Así ha vivido TVR las fiestas de San Mateo
La cadena de televisión ha preparado un vídeo para agradecer el apoyo recibido de los espectadores durante estos sanmateos cantando 'El himno de mi Peña' de Isabel Aaiún
Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:25
Un año más, TVR ha realizado un divertido (y emotivo) vídeo para recordar las fiestas de San Mateo de Logroño. Al ritmo de 'El himno de mi Peña' de Isabel Aaiún, la cadena de televisión riojana repasa los mejores momentos de estos sanmateos.
Un bonito broche de oro para rememorar la labor llevada a cabo por todo el equipo durante esta intensa semana de celebraciones, con el que también han querido agradecer el respaldo «al otro lado de las pantallas». Porque para ellos, su peña sois vosotros, los riojanos.
