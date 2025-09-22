La Terraza del lunes: sin mal tiempo y con buena cara Diario LA RIOJA pasó su segunda jornada con la familia socialista, el equipo de la UR y sus columnistas, entre otros

María Aguirre Logroño Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:48 | Actualizado 19:55h.

La Terraza abría sus puertas a la una de la tarde para empezar a recibir a los primeros asistentes. Lo hacía con los camareros a punto y con el Dj Mr Mii, que estuvo poniendo hasta el final música de diferentes estilos. El equipo de baloncesto Clavijo fue el primero en llegar. Después de ellos la Terraza estuvo muy concurrida durante casi todo el tiempo.

Con este ambiente, que cada vez iba sumando a más personas dentro del recinto ubicado en El Espolón, iban saliendo los primeros aperitivos a degustar -ensaladilla, carrilleras al vino tinto y al chocolate- de la mano de El Almacén Gastrobar, junto con una selección de dos vinos -Oinoz Crianza 2021 y CM Matarromera 2020- de la Bodega CM Matarromera. Más adelante, se degustaron también las aceitunas gigantes rellenas de vermú, el salchichón, las croquetas de manzana y foie y, para culminar, las croquetas de chocolate. Un aperitivo para los visitantes de la Terraza del decano de la prensa regional que cuenta con el patrocinio de CaixaBank, Coca-Cola, Estrella Damm y Etilisa.

Pasados varios minutos de la apertura, la Terraza ya disfrutaba del mejor ambiente. No faltaron, claro está, representantes de de la bodega protagonista en el día de ayer, CM Matarromera; del restaurante El Almacén Gastrobar, con Ernesto Fato, Silvia Gil y Paco Moreno; y de la empresa de Etilisa Etiquetas Adhesivas, de Arnedo. Llegó, provista de camisetas solidarias para la Fundación Ramón Grosso, la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz. Y una nutrida representación de la familia socialista riojana, con Javier García, secretario general, y Beatriz Arraiz, delegada del Gobierno, entre otros.

Y no faltó gente de la casa. La Terraza contó con varios colaboradores del medio: Silvia Sastre, María José Marrodán, Manuel Romero, María José Pérez, Angelines González, Bernardo Sánchez, Teresa Rodríguez y Fernando Sáenz Huarte. Además de los compañeros de TVR, siempre a la caza de personajes interesantes para sus entrevistas.

Desde Villamediana y Lardero se acercaron también el alcalde, Rubén Gutiérrez, y la teniente de alcalde, Marta Elguea, respectivamente.

La mañana culminó sobre las tres de la tarde. El tiempo respetó en todo momento este encuentro ya ineludible en las fiestas mateas, que proseguirá en los próximos días -hasta el viernes- y en el que podrán catarse diferentes tapas y vinos.