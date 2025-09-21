La Terraza de Diario LA RIOJA se estrena en el día grande de San Mateo El vermú del decano de la prensa regional vuelve unas fiestas de la Vendimia más con una primera cita donde, tras el pisado, se dejaron ver las principales autoridades políticas

Presidente Gonzalo Capellán con sus consejeros, y diputados y senadores del PP junto a la directora de Diario LARIOJA, Teresa Cobo.

Javier Campos Logroño Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:04 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

El calendario, que no para quieto, ha hecho que este año el 21 de septiembre caiga en domingo, y con Logroño disparando el cohete anunciador de las fiestas en la previa, no queda otra que la inauguración de La Terraza de Diario LA RIOJA coincida con la festividad de San Mateo.

Ello significa que este 2025, tras el pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de la Valvanera, las principales autoridades políticas regionales y locales se dejasen caer por un espacio que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un referente. Uno de los escenarios imprescindibles, sí o sí.

Vuelve la capital de La Rioja a celebrar San Mateo, y vuelve esta multimedia a festejarlo en su terraza de El Espolón. Hay cosas que son imposibles de disociar, y más en los festejos de septiembre. El vermú del decano de la prensa regional, ya está aquí, con el patrocinio de CaixaBank, y la colaboración de Etilisa, Estrella Damm y Coca-Cola.

Los vinos de Marqués de Cáceres, y los pinchos de Pimientos 948, primer aperitivo de una cita que se prolonga hasta el viernes

Y en su primera de fiestas contó con la presencia del presidente de La Rioja y sus consejeros y con el alcalde de Logroño y sus concejales; con la diputada nacional popular y vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, la exprimera edil logroñesa Cuca Gamarra, entre unos y otros –amén de otros diputados y senadores de dicho partido–. Y con las cámaras de TVR como testigos de excepción.

Así, Gonzalo Capellán, por un lado, y Conrado Escobar, por el otro, coincidieron en La Terraza, la original, y pudieron degustar los pimientos del piquillo, najeranos y del pico de Pimientos 948, que desde Viana ofreció una degustación de los citados en sus diferentes elaboraciones (y el miércoles hará lo propio con arroces bajo la denominación de Paellas 948).

Y todo ello entre brindis, en los que también estuvieron la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, por unas fiestas de la Vendimia con vinos de Bodegas Marqués de Cáceres, concretamente Excellens Rosé, Excellens Cuvée Especial y Marqués de Cáceres Blanco. La presidenta de las mismas, Cristina Forner, tampoco faltó al estreno en el día grande de los sanmateos, ese que el mismo calendario marca en rojo.

Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño estuvieron presentes en un espacio que ya es uno de los imprescindibles

A lo largo de la semana y hasta el próximo viernes, eso sí, por La Terraza de Diario LA RIOJA irán pasando diferentes representantes de la sociedad riojana que podrán disfrutar tanto de la amplia oferta gastronómica que ofrecerán seis establecimientos como también de una buena muestra de la riqueza enológica puesto que seis de las bodegas más representativas de la Denominación de Origen Calificada ofrecerán diferentes tipos de vinos.

Una combinación que no puede fallar y, de entrada, cabe decir que este primer día, y pese a los pronósticos, el tiempo respetó el citado espacio, donde fueron desfilando los diferentes invitados volviendo a poner de manifiesto que se trata de un punto de encuentro/lugar de reunión que tampoco puede faltar en Logroño.

Donde, dado todo un 21 de septiembre, allí estaban alcaldes y alcadesas no solo de Logroño, sino de Alfaro, Agoncillo, El Rasillo, Viguera, Nestares, Pradejón, Medrano, Haro, Anguciana (presidente de la Federación Riojana de Municipios), Aguilar del Río Alhama, Ezcaray...