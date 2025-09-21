La celebración más allá del centro: el eco mateo que resuena en los barrios

Gorgorito, en plena jornada de fiestas, entre globos e hinclables en Valdegastea

Javier Campos Logroño Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:12

Uno de los retos cada San Mateo, tal vez el principal desde los años 2000, es que las fiestas se dejen sentir no solo en el centro de la ciudad, sino también en sus barrios. Que el eco mateo resuene más allá de la plaza del Ayuntamiento, de la del Mercado, de El Espolón o del Revellín, por no hablar de Portales y del conjunto del Casco Antiguo. Y en ello están tanto asociaciones de vecinos como peñas, amén del propio Ayuntamiento de Logroño, que edición tras edición lo intentan y lo intentan...

2025 no iba a ser diferente, y de ahí ese nuevo programa bautizado desde Festejos como 'San Mateo suena en los barrios', «con la organización de siete verbenas con disco móvil coincidiendo con las degustaciones en los distintos barrios de nuestra ciudad (acompañadas siempre de juegos infantiles), con el objetivo de que la fiesta se viva y se sienta en todo Logroño», en palabras de la concejala de Festejos, Laura Lázaro.

Y ello sin olvidar que un año más se podrá disfrutar de una completa oferta de actividades pensadas por y para los más pequeños: desde las marionetas de Maese Villarejo con Gorgorito hasta fiestas infantiles en los barrios, pasando por hinchables, tragantúa, magia o los tradicionales Gigantes y Cabezudos. Como también, tal y como recuerda el Consistorio capitalino una y otra vez, que «de la mano de las asociaciones de vecinos se han organizado degustaciones, animación musical y fiestas infantiles para disfrutar en familia».

Charangas, degustaciones y, el año pasado, Leticia Sabater, en los barrios. La Rioja

«Música, gastronomía y actividades infantiles llegarán a los distintos barrios de la ciudad durante las fiestas de San Mateo», destacaban desde Participación Ciudadana en la previa, publicitando un programa de actos que, más allá de las asociaciones vecinales, cuenta con las peñas, y más concretamente con sus diferentes sedes, como principales aliadas al respecto al ubicarse a las afueras del centro propiamente dicho (Ateneo Riojano, Beratúa, Villegas, Doce Ligero, Manzanera o San Matías).

Así, si el año pasado la Peña La Rioja fue capaz de trasladar el epicentro de las fiestas de septiembre a la calle San Matías al programar un concierto (así se llamó, sí) de Leticia Sabater, este año aspiran a hacer lo propio con Zapato Veloz, que el jueves 25 aspiran a subir a toda una ciudad a su 'tractor amarillo'. No hay excusa, basta con echar un vistazo al programa y quien sabe si la sorpresa salta justo al lado de casa... o en la calle de al lado.

Son los denominados sanmateos de barrio, esos que cada vendimia tratan de ofrecer un motivo para que, al menos uno o dos días de la semana lúdico-festiva, se pueda celebrar sin recorrer demasiadas distancias y, sobre todo, evitando el centro. Lo que no siempre es posible, vaya por delante, en una ciudad como Logroño...

Programa Los actos en los barrios

22 de septiembre

10.00-17.00 horas, XVI concurso de calderetas riojanas. Calle Gonzalo de Berceo (Oeste).

12.00 horas, Gorgorito. Plaza Rafael Ojeda (Yagüe).

12.00 horas, degustación de salchichón a la plancha e hinchables. Calle Grecia (Valdegastea).

18.00 horas, degustación de minihamburguesas e hinchables. Parque Rosalía de Castro (Cascajos).

19.30 horas, degustación de preñaos e hinchables. Parque de Los Lirios (barrio del mismo nombre).

19.30 horas, San Mateo suena en los barrios. Parque de Los Lirios.

23 de septiembre

12.00 horas, degustación de huevo frito con pimientos e hinchables. Parque de La Cometa (Carretera de ElCortijo).

12.30 horas, II concurso de paellas. Parque Picos de Urbión (Casa de la Comunidad Valenciana).

17.30 horas, Gorgorito. Parque Picos de Urbión (La Cava).

19.00 horas, degustación de pincho moruno, hinchables y disco móvil. Parque Picos de Urbión (La Cava).

19.00 horas, degustación de choricillo a la sidra e hinchables. Plaza de las Chiribitas (Lobete).

19.00 horas, degustación de chorizo y panceta e hinchables. Plaza Donostia (Parque de los Enamorados).

19.00 horas, San Mateo suena en los barrios. Plaza Donostia (Parque de los Enamorados).

19.00 horas, degustación de perritos calientes e hinchables. Plaza de La Alhóndiga (El Carmen).

19.00 horas, San Mateo sueno en los barrios. Plaza de La Alhóndiga (El Carmen).

24 de septiembre

12.00 horas, degustación de salchichón a la plancha e hinchables. Parque Gallarza (Centro).

12.00 horas, degustación de zapatilla con jamón e hinchables. Parque de La Cometa (Carretera El Cortijo).

12.00 horas, Gorgorito. Paseo de Santa Juliana (San José).

19.00 horas, degustación de perritos calientes de pollo y cerdo, hinchables y disco móvil. Parque de Santa Juliana (San José).

19.00 horas, degustación de minihamburguesas e hinchables. Calle Enrique Granados (El Arco).

19.00 horas, San Mateo suena en los barrios. Calle Enrique Granados (El Arco).

25 de septiembre

12.00 horas, degustación de choricillo a la sidra e hinchables. Parque de La Cometa (Carretera de El Cortijo).

17.30 horas, Gorgorito. Plaza de San Bartolomé (Centro Histórico-Casco Antiguo).

19.00 horas, degustación de panceta y choricillo a la plancha, hinchables y disco móvil. Calle Alameda / Plaza de San Pío X (La Estrella).

19.00 horas, degustación de perritos calientes de pollo y cerdo, hinchables y espectáculo de magia. Parque de San Adrián (Siete Infantes de Lara-Las Gaunas).

19.00 horas, degustación de bollos preñaos, gran bingo, hinchables y presentación del libro 'Bajo cada felpudo'. Parque de San Antonio (barrio del mismo nombre).

19.00 horas, San Mateo suena en los barrios. Parque de San Antonio.

26 de septiembre

17.30 horas, Gorgorito. Plaza Fuertegollano (Varea).

19.00 horas, degustación de chorizo a la sidra. Calle Portales / Juan Lobo (Centro Histórico-Casco Antiguo).B

27 de septiembre

19.00 horas, degustación de perritos calientes de pollo y cerdo, hinchables para los niños y espectáculo de magia. Plaza del Cerrado (Barrio de Varea).

