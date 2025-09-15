El PSOE critica que muchos actos de San Mateo están «sin contratar» y culpa del caos a Miguel Sáinz

Nuria Alonso Logroño Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

El concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Logroño Iván Reinares ha criticado este lunes la gestión improvisada de Miguel Sáinz en materia de la programación de San Mateo, lo que ha calificado de «absoluto caos». Según el edil socialista, «Miguel Sáinz ha instaurado el caos y la improvisación como la normalidad» y ha recordado que ya el año pasado se tramitaron contratos uno o dos días antes del cohete.

Así, Reinares ha desglosado que de los 370 actos que figuran en el programa de San Mateo difundido por el Ayuntamiento, el 68% corresponde a actividades organizadas por peñas, casas regionales o asociaciones y entidades subvencionadas por el Consistorio; el 12% son eventos organizados por entidades no subvencionadas y el 20% dependen directamente del Ayuntamiento de Logroño. Pues bien, según el concejal socialista, de ese veinte por ciento que maneja el Consistorio, un 15% parte de la organización directa del personal funcionario, un 25% ya cuenta con la contratación necesaria, pero el 60% restante está sin contratar«. Estos datos aportados por Reinares sirven para apuntalar la tesis socialista de que »el Ayuntamiento no llega a tiempo ni en lo que depende de él«. Según ha relatado el concejal del PSOE, hay actos importantes que, aun habiéndolos anunciado, siguen sin estar contratados, como los »gigantes y cabezudos, Gorgorito, los pasacalles, la DJ del cohete, los conciertos de Víctor Puri o Puro Relajo o la calesa que traslada a los vendimiadores«.

Reinares ha criticado que el caos no apunta sólo a lo que va a haber pero no se ha contratado sino «también lo que se ha perdido». Al respecto, ha mencionado el fallido Espacio Peñas o la desaparición de iniciativas pasadas como Kilómetro Cero, que apostaba por ceder un escenario en el parque Gallarza a grupos riojanos emergentes. También ha resaltado la reducción de los días de fuegos artificiales, pese a que ya no hay drones, motivo que explicaba en ediciones pasadas la disminución de las citas pirotécnicas; o el nulo espacio para el rap y otras tendencias musicales urbanas. Y ha revelado que en ningún apartado aparece agendado un evento tan apreciado por el público infantil como el Tragantúa, que el año pasado también fue objeto de polémica por figurar en ubicaciones y días erróneos en el programa mateo, lo que causó malestar en muchas familias.

Por todo esto, el edil socialista ha considerado que «Miguel Sáinz ha convertido en normalidad la improvisación y el caos» y ha apuntado a Conrado Escobar como máximo responsable de esta situación. «El alcalde debe cesar a Miguel Sáinz de su cargo y si no lo hace, debe explicar por qué, que hay detras y a qué tiene miedo», ha insistido Reinares, que ha reclamado que «Logroño merece unas fiestas a la altura de su gente, donde las peñas y asociaciones sean las protagonistas y no meras figurantes».