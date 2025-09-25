LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El programa de actos de San Mateo del viernes 26 de septiembre

La quema de la cuba es el acto con el que oficialmente finalizan las fiestas de Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:40

La quema de la cuba protagoniza el último día de las fiestas de San Mateo de Logroño.

Viernes, 26 de septiembre

Viernes, 26 de septiembre

• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO-LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• 09.30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 10.00-11.00 Desayuno 131 aniversario

Cocina económica de Logroño

RODRIGUEZ PATERNA , 21

• 10.30 Degustación de huevos fritos con pimientos

Peña Aster

PLAZA DIVERSIDAD

• 11.00 Semana Gastronómica

Degustación de mejillones con fritada riojana

Peña La Simpatía/Federación de Peñas

Degustación de embuchados

Peña Rondalosa/Federación de Peñas

PLAZA DEL MERCADO

Concurso de rana infantil y adulta

Peña La Unión

ATENEO RIOJANO, 10

• 11.30 Degustación de Migas

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

Visita de las autoridades al chamizo

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 11.30-13.30 Peque San Mateo

Música infantil, barredora y fiesta de la espuma

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12.00 Visita de las autoridades al chamizo

Peña La Uva

CHAMIZO PEÑA LA UVA

Entrega trofeos XLI Maratón de mus

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

• 12.00-14.00 Actuación musical charanga El Estropicio

Peña La Rioja

ZONA SUR Y OESTE

• 12.30 Actuación musical charanga La Pacharanga

Peña La Uva

ZONA DOCE LIGERO

• 13.00 Visita de las autoridades al chamizo de la Peña Logroño.

XXXVII Edición de la entrega de las Llaves de Oro.

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

Hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 13.30 Visita de calesas

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 15.00 Comida de hermandad

Peña Riojana Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

• 17.00 Degustación café y pastas

Peña Aster

AVDA. DOCE LIGERO, 41

Fiesta infantil Todo a lo grande con Maderactiva

Peña Rondalosa

PLAZA DEL MERCADO

• 17.30 Marionetas de Maese Villarejo

PLAZA FUERTEGOLLANO (VAREA)

• 18.00 Bolsín Taurino Ciudad de Logroño

Suelta de reses de Toropasión para Aarón Navas y Javier Fernández Fino

PLAZA DE TOROS

Séptimo concurso de lanzamiento de boina

Peña Los Brincos

ATENEO RIOJANO, 25

Actuación de la charanga La Brigada

Peña La Alegría

CENTRO DE LA CIUDAD

Actuación musical charanga La Pacharanga

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 18.30-20.00 Actuación musical charanga El Estropicio

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO

• 19.00 Festival de jotas

Escuela de jotas de La Rioja

PASEO DEL ESPOLÓN

• 19.00-20.00 Degustación chorizo a la sidra

Asociación Vecinal Centro Histórico

PORTALES CON JUAN LOBO

• 20.00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación

Logroño Gaita y Tambor

PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, TRICIO, PASEO DAX, OBISPO BUSTAMANTE, AVENIDA NAVARRA, LOS YERROS, SENADO (SEDE ESAGICALO)

• 21.00 Pijama para seis

Una obra de Marc Camoletti con Gabino Diego, Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Amaia Vargas y Sabrina Praga

TEATRO BRETÓN

Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 21.30 Desfile fin de fiestas

Federación de Peñas

PARKING DE LA MURALLA DEL REVELLÍN

• 22.00 Quema de la Cuba

Federación de Peñas, Gigantes y Cabezudos

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23.00 Concierto Joni y Salva

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

ACTOS POST FIESTAS SAN MATEO 2025

