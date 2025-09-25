El programa de actos de San Mateo del viernes 26 de septiembre
La quema de la cuba es el acto con el que oficialmente finalizan las fiestas de Logroño
Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:40
La quema de la cuba protagoniza el último día de las fiestas de San Mateo de Logroño.
Viernes, 26 de septiembre
• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO-LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
• 09.30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 10.00-11.00 Desayuno 131 aniversario
Cocina económica de Logroño
RODRIGUEZ PATERNA , 21
• 10.30 Degustación de huevos fritos con pimientos
Peña Aster
PLAZA DIVERSIDAD
• 11.00 Semana Gastronómica
Degustación de mejillones con fritada riojana
Peña La Simpatía/Federación de Peñas
Degustación de embuchados
Peña Rondalosa/Federación de Peñas
PLAZA DEL MERCADO
Concurso de rana infantil y adulta
Peña La Unión
ATENEO RIOJANO, 10
• 11.30 Degustación de Migas
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
Visita de las autoridades al chamizo
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 11.30-13.30 Peque San Mateo
Música infantil, barredora y fiesta de la espuma
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12.00 Visita de las autoridades al chamizo
Peña La Uva
CHAMIZO PEÑA LA UVA
Entrega trofeos XLI Maratón de mus
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
• 12.00-14.00 Actuación musical charanga El Estropicio
Peña La Rioja
ZONA SUR Y OESTE
• 12.30 Actuación musical charanga La Pacharanga
Peña La Uva
ZONA DOCE LIGERO
• 13.00 Visita de las autoridades al chamizo de la Peña Logroño.
XXXVII Edición de la entrega de las Llaves de Oro.
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
Hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 13.30 Visita de calesas
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 15.00 Comida de hermandad
Peña Riojana Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
• 17.00 Degustación café y pastas
Peña Aster
AVDA. DOCE LIGERO, 41
Fiesta infantil Todo a lo grande con Maderactiva
Peña Rondalosa
PLAZA DEL MERCADO
• 17.30 Marionetas de Maese Villarejo
PLAZA FUERTEGOLLANO (VAREA)
• 18.00 Bolsín Taurino Ciudad de Logroño
Suelta de reses de Toropasión para Aarón Navas y Javier Fernández Fino
PLAZA DE TOROS
Séptimo concurso de lanzamiento de boina
Peña Los Brincos
ATENEO RIOJANO, 25
Actuación de la charanga La Brigada
Peña La Alegría
CENTRO DE LA CIUDAD
Actuación musical charanga La Pacharanga
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 18.30-20.00 Actuación musical charanga El Estropicio
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO
• 19.00 Festival de jotas
Escuela de jotas de La Rioja
PASEO DEL ESPOLÓN
• 19.00-20.00 Degustación chorizo a la sidra
Asociación Vecinal Centro Histórico
PORTALES CON JUAN LOBO
• 20.00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación
Logroño Gaita y Tambor
PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, TRICIO, PASEO DAX, OBISPO BUSTAMANTE, AVENIDA NAVARRA, LOS YERROS, SENADO (SEDE ESAGICALO)
• 21.00 Pijama para seis
Una obra de Marc Camoletti con Gabino Diego, Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Amaia Vargas y Sabrina Praga
TEATRO BRETÓN
Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 21.30 Desfile fin de fiestas
Federación de Peñas
PARKING DE LA MURALLA DEL REVELLÍN
• 22.00 Quema de la Cuba
Federación de Peñas, Gigantes y Cabezudos
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23.00 Concierto Joni y Salva
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
ACTOS POST FIESTAS SAN MATEO 2025
