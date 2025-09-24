LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Programa de actos de las fiestas de San Mateo del jueves 25 de septiembre

Estas son las citas principales del sexto día de las fiestas de Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:28

Consulta el programa de actos de las fiestas de San Mateo de Logroño para el jueves 25 de septiembre del 2025.

Jueves, 25 de septiembre

• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO-LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON DOCE LIGERO

• 09.30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 11.00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación

Logroño Gaita y Tambor

LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA PAZ, MURO DE CERVANTES, MURO DEL CARMEN, PASEO DEL ESPOLÓN, (EXPOSICIÓN Y DESCANSO), SAGASTA, PUENTE DE HIERRO (BAILE), SAGASTA, PORTALES, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO).

Semana gastronómica

Degustación de picadillo

Peña Los Brincos /Federación de Peñas

Degustación de lomo con pimientos

Peña La Unión/Federación de Peñas

PLAZA DEL MERCADO

Degustación chorizo a la sidra

Peña Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

Degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal

Hogar Navarro

PORTALES, 23

Actuación musical con nuestra charanga

Peña Rondalosa

CENTRO DE LOGROÑO

Día del Barrio. Hinchables

Peña La Uva

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Actuación de la charanga La Pacharanga

Peña La Uva

ZONA AYUNTAMIENTO

• 11.30 Fiesta infantil, encierros simulados Torofest

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 11.30-13.30 Peque San Mateo

Música infantil, tobogán hinchable e hinchable infantil

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 11.30-14.00 Degustación de pincho solidario, talleres infantiles y bingos solidarios

Cáritas Diocesana de La Rioja

HERRERÍAS-JUAN LOBO

• 11.45 Degustación de paella

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 12.00 Clase de zumba y desayuno saludable con fruta y chocolate.

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

• 12.00-14.00 Degustación Cho ricillo a la sidra. Hinchables

Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo

PARQUE DE LA COMETA

• 12.30 Concierto degustación Wesyké

Peña Aster

AVDA. DOCE LIGERO 41

Visita de las autoridades

Peña La Rioja

CHAMIZO PEÑA LA RIOJA

• 12.30-14.00 Vermú musical con charanga El Estropicio

Peña La Rioja

BARRIO SAN JOSE

• 13.00 Entrega del galardón Gran ciudadano logroñés

Peña Aster

AVDA. DOCE LIGERO DE ARTILLERÍA, 41

Degustación de paella

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

Degustación de panceta y choricillo a la plancha. Hinchables y disco móvil

Asociación Ve cinal La Estrella

ALAMEDA-PLAZA SAN PÍO X

XI Concurso de lanzamiento de gavillas

Peña La Rioja

SAN MATÍAS,6

Actuación charanga La Brigada

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

Concurso de patatas a la riojana e hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 13.30 Actuación del Charro Mexicano

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

• 14.00 Bingo popular

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

• 14.30 Comida 50 aniversario y degustación de paella

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

• 16.30 Tercer concurso de tiro de alpargata

Peña La Unión

ATENEO RIOJANO, 10

• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17.00 Degustación de café s y pastas

Peña Aster

AVD A. DOCE LIGERO, 41

Segundo torneo mus relámpago

Peña La Unión

ATENEO RIOJANO, 10

Actuación charanga Strapalucio

Peña Rondalosa

CASCO ANTIGUO

• 17.30 Marionetas de Maese Villarejo

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

Actuación charanga La Brigada

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

• 18.00 Concurso de recortes con toros Maestros de la calle

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

Ronda Wesyké»

Peña Aster

RECINTO FERIAL

El bola bola de Bárbara con Peña La Alegría y café con pastas

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

Concierto Los Bokoles» (Hugo y Aldo)

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

Taller crea Tu traje regional con material reciclado

Ven vestido con tu traje regional y llévate un regalo

Asociación de vendimiadores de Logroño

PARQUE GALLARZA

Juego familiar Trivial Pong

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 18.00-20.30 Al compás de la vida. Programa Municipal Logroño acompaña. Actividad para los jóvenes de la 3ª edad

Peña La Simpatía

PARQUE DE LA COMETA

• 18.30 Séptima cata urbana De la vid al paladar. Música en directo grupo SIRENS»

Peña La Uva

PASEO DEL ESPOLÓN

Entrega del pañuelo de honor

Asociación de vendimiadores de Logroño

PARQUE GALLARZA

• 19.00-20.00 Degustación perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y espectáculo de magia

Asociación Vecinal Siete Infantes-Las Gaunas

PARQUE SAN ADRIÁN

Pisado de uva

Asociación de vendimiadores de Logroño

PARQUE GALLARZA

• 19.00-21.00 Presentación libro Bajo cada felpudo, hinchable, degustación de bollos

preñaos y gran bingo

Asociación de vecinos San Antonio

PARQUE SAN ANTONIO

• 19.00-22.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

SAN ANTONIO

• 19.15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 19.30 Concierto Jony y Salva

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 20.00 Concierto Punk Ohmnicidas

Peña Rondalosa

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA

• 20.30 Academia de baile Algazara

Espacio Danza

PLAZA PRIMERO DE MAYO

• 21.00 Concierto de la Banda de Música de Logroño. Bailables

PARQUE GALLARZA

Concierto Puro Relajo

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

'Asesinato en el Orient Express'

Una obra de Aghata Christie. Con Juanjo Artero, Jaime Vicedo, Helena Font, Ricardo Saiz, Paco Pellicer, Juanan Lucena, Carmen Higueras, Candela Granell, Mónica Zamora, Estela

Muñoz y Fidel David.

TEATRO BRETÓN

Actuación charanga La Brigada

Peña La Alegría

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

• 22.00 Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Bingo popular

Peña Rondalosa

SEDE PEÑA RONDALOSA

• 22.15 Fuegos con bocata de jamón y queso

Peña La Alegría

DOCE LIGERO CON MANZANERA

• 23.00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales

Pirotecnia Tomás

PARQUE DE LA RIBERA

Concierto La Piti por rumbas

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23.30 Actuación nocturna con charanga Tsunami show

Peña Los Brincos

CHAMIZO PEÑA LOS BRINCOS

Actuación nocturna con charanga La Brigada

Peña La Alegría

DESDE EL CHAMIZO PEÑA LA ALEGRÍA HACIA CASCO ANTIGUO

Concierto Zapato Veloz

Peña La Rioja

SAN MATÍAS

• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

