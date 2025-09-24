Programa de actos de las fiestas de San Mateo del jueves 25 de septiembre
Estas son las citas principales del sexto día de las fiestas de Logroño
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:28
Consulta el programa de actos de las fiestas de San Mateo de Logroño para el jueves 25 de septiembre del 2025.
Jueves, 25 de septiembre
• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO-LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON DOCE LIGERO
• 09.30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 11.00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación
Logroño Gaita y Tambor
LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA PAZ, MURO DE CERVANTES, MURO DEL CARMEN, PASEO DEL ESPOLÓN, (EXPOSICIÓN Y DESCANSO), SAGASTA, PUENTE DE HIERRO (BAILE), SAGASTA, PORTALES, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO).
Semana gastronómica
Degustación de picadillo
Peña Los Brincos /Federación de Peñas
Degustación de lomo con pimientos
Peña La Unión/Federación de Peñas
PLAZA DEL MERCADO
Degustación chorizo a la sidra
Peña Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
Degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal
Hogar Navarro
PORTALES, 23
Actuación musical con nuestra charanga
Peña Rondalosa
CENTRO DE LOGROÑO
Día del Barrio. Hinchables
Peña La Uva
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Actuación de la charanga La Pacharanga
Peña La Uva
ZONA AYUNTAMIENTO
• 11.30 Fiesta infantil, encierros simulados Torofest
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 11.30-13.30 Peque San Mateo
Música infantil, tobogán hinchable e hinchable infantil
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 11.30-14.00 Degustación de pincho solidario, talleres infantiles y bingos solidarios
Cáritas Diocesana de La Rioja
HERRERÍAS-JUAN LOBO
• 11.45 Degustación de paella
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 12.00 Clase de zumba y desayuno saludable con fruta y chocolate.
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
• 12.00-14.00 Degustación Cho ricillo a la sidra. Hinchables
Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo
PARQUE DE LA COMETA
• 12.30 Concierto degustación Wesyké
Peña Aster
AVDA. DOCE LIGERO 41
Visita de las autoridades
Peña La Rioja
CHAMIZO PEÑA LA RIOJA
• 12.30-14.00 Vermú musical con charanga El Estropicio
Peña La Rioja
BARRIO SAN JOSE
• 13.00 Entrega del galardón Gran ciudadano logroñés
Peña Aster
AVDA. DOCE LIGERO DE ARTILLERÍA, 41
Degustación de paella
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
Degustación de panceta y choricillo a la plancha. Hinchables y disco móvil
Asociación Ve cinal La Estrella
ALAMEDA-PLAZA SAN PÍO X
XI Concurso de lanzamiento de gavillas
Peña La Rioja
SAN MATÍAS,6
Actuación charanga La Brigada
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
Concurso de patatas a la riojana e hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 13.30 Actuación del Charro Mexicano
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
• 14.00 Bingo popular
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
• 14.30 Comida 50 aniversario y degustación de paella
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
• 16.30 Tercer concurso de tiro de alpargata
Peña La Unión
ATENEO RIOJANO, 10
• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17.00 Degustación de café s y pastas
Peña Aster
AVD A. DOCE LIGERO, 41
Segundo torneo mus relámpago
Peña La Unión
ATENEO RIOJANO, 10
Actuación charanga Strapalucio
Peña Rondalosa
CASCO ANTIGUO
• 17.30 Marionetas de Maese Villarejo
PLAZA SAN BARTOLOMÉ
Actuación charanga La Brigada
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
• 18.00 Concurso de recortes con toros Maestros de la calle
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
Ronda Wesyké»
Peña Aster
RECINTO FERIAL
El bola bola de Bárbara con Peña La Alegría y café con pastas
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
Concierto Los Bokoles» (Hugo y Aldo)
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
Taller crea Tu traje regional con material reciclado
Ven vestido con tu traje regional y llévate un regalo
Asociación de vendimiadores de Logroño
PARQUE GALLARZA
Juego familiar Trivial Pong
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 18.00-20.30 Al compás de la vida. Programa Municipal Logroño acompaña. Actividad para los jóvenes de la 3ª edad
Peña La Simpatía
PARQUE DE LA COMETA
• 18.30 Séptima cata urbana De la vid al paladar. Música en directo grupo SIRENS»
Peña La Uva
PASEO DEL ESPOLÓN
Entrega del pañuelo de honor
Asociación de vendimiadores de Logroño
PARQUE GALLARZA
• 19.00-20.00 Degustación perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y espectáculo de magia
Asociación Vecinal Siete Infantes-Las Gaunas
PARQUE SAN ADRIÁN
Pisado de uva
Asociación de vendimiadores de Logroño
PARQUE GALLARZA
• 19.00-21.00 Presentación libro Bajo cada felpudo, hinchable, degustación de bollos
preñaos y gran bingo
Asociación de vecinos San Antonio
PARQUE SAN ANTONIO
• 19.00-22.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
SAN ANTONIO
• 19.15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 19.30 Concierto Jony y Salva
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 20.00 Concierto Punk Ohmnicidas
Peña Rondalosa
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA
• 20.30 Academia de baile Algazara
Espacio Danza
PLAZA PRIMERO DE MAYO
• 21.00 Concierto de la Banda de Música de Logroño. Bailables
PARQUE GALLARZA
Concierto Puro Relajo
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
'Asesinato en el Orient Express'
Una obra de Aghata Christie. Con Juanjo Artero, Jaime Vicedo, Helena Font, Ricardo Saiz, Paco Pellicer, Juanan Lucena, Carmen Higueras, Candela Granell, Mónica Zamora, Estela
Muñoz y Fidel David.
TEATRO BRETÓN
Actuación charanga La Brigada
Peña La Alegría
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
• 22.00 Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Bingo popular
Peña Rondalosa
SEDE PEÑA RONDALOSA
• 22.15 Fuegos con bocata de jamón y queso
Peña La Alegría
DOCE LIGERO CON MANZANERA
• 23.00 XVII Concurso internacional de fuegos artificiales
Pirotecnia Tomás
PARQUE DE LA RIBERA
Concierto La Piti por rumbas
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23.30 Actuación nocturna con charanga Tsunami show
Peña Los Brincos
CHAMIZO PEÑA LOS BRINCOS
Actuación nocturna con charanga La Brigada
Peña La Alegría
DESDE EL CHAMIZO PEÑA LA ALEGRÍA HACIA CASCO ANTIGUO
Concierto Zapato Veloz
Peña La Rioja
SAN MATÍAS
• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
