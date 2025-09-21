Primeros visitantes al palco del periódico

La Rioja Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:26 Comenta Compartir

Con el inicio de la feria taurina este domingo abrió también El Palco de Diario LA RIOJA, por el que pasaron Alicia Terrero, Óscar Reinares, Alicia Rodrigo, Diana Estuparu, Mateo Martín, Gonzalo Sáenz de Jubera, José Fernández y Covadonga Terrero, que aparecen la imagen junto a los compañeros de marketing de esta casa, Estrella Domínguez, Miguel Sáenz y Álvaro Mayoral.