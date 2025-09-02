El PR+ solicita mayor transparencia y participación ciudadana en el disparo del cohete de San Mateo La formación regionalista propone un sorteo público de parte de las invitaciones para que los riojanos puedan acceder al Consistorio logroñés durante este evento

El Partido Riojano ha presentado una moción en el pleno del Ayuntamiento de Logroño que se celebra este jueves para aumentar la participación ciudadana, la transparencia y regular el acceso y uso de los espacios municipales durante la celebración del disparo del cohete de las fiestas de San Mateo.

La formación, a través de una nota de prensa, ha recordado que el acceso al Consistorio logroñés durante este evento se realiza mediante invitación de Alcaldía o de los grupos políticos con representación municipal y miembros destacados de la sociedad logroñesa, pero por motivos de aforo y seguridad no puede participar toda la ciudadanía.

Así, la formación regionalista plantea que haya una mayor apertura a los riojanos con la reserva de una cuarta parte de las invitaciones para su adjudicación mediante sorteo público, de manera que se garantice la transparencia, la igualdad y la representatividad, y se limite la discrecionalidad en el reparto.

El Partido Riojano, aseguran en una nota, siempre ha defendido un uso adecuado de los espacios municipales durante la celebración del evento y limitar la celebración de fiestas privadas en los despachos de los grupos municipales y concejales.

«Entendemos -apunta la formación- que los despachos de los grupos políticos deben destinarse exclusivamente a la actividad institucional, política y representativa, no a la celebración de fiestas privadas o caterings paralelos al acto oficial».

Es por ello que el grupo riojanista también solicita al Gobierno municipal que dicte normas claras para impedir esta práctica si no está autorizada de forma expresa por parte de Alcaldía.

«Tenemos que recordar -añade- que, de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Logroño, corresponde al alcalde o al concejal del área de Interior determinar el régimen de uso de los locales municipales por parte de los grupos de la Corporación».

El Partido Riojano confía en que esta iniciativa cuente con el apoyo unánime de los grupos municipales, que lo que persigue es reforzar el carácter participativo de las fiestas de San Mateo.