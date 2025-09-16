Judith Duro y David Schubert, proclamados Vendimiadores 2025 La pareja ha recibido esta tarde la banda que los acredita como representantes de las fiestas de San Mateo de Logroño

La Rioja Martes, 16 de septiembre 2025, 21:47 | Actualizado 22:00h.

Ahora ya es más que oficial. Judith Duro de Francisco y David Schubert Yáñez han recibido en la tarde de este martes la banda que los acredita como representantes de las fiestas de San Mateo de Logroño. Y todo, después de participar en un emotivo acto de proclamación como Vendimiadores 2025 en la Concha del Espolón, desarrollado a tan solo cuatro días del disparo del cohete.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido esta tradicional cita, a la que ha asistido un numeroso público que ha seguido la ceremonia desde los asientos habilitados en la citada zona céntrica logroñesa. Desde esta misma tarde, ambos estarán presentes en los actos más representativos de las fiestas de la Vendimia. El primero de ellos, este sábado.

La pareja resultó elegida en julio de entre 39 candidatos tras un proceso de selección que se prolongó durante dos días (examen incluido, para culminar con el tradicional baño en la fuente del Espolón con el Espartero como testigo).