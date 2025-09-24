La Guardia Civil inspecciona con drones los fuegos artificiales de San Mateo El objetivo principal de las inspeccione,s con motivo del XVII Concurso Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de San Mateo, es minimizar los riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa

El Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en La Rioja, con el apoyo de drones, realiza inspecciones para asegurar que los espectáculos pirotécnicos previstos durante las fiestas logroñesas de San Mateo cumplen con la legislación vigente.

El objetivo principal de las inspecciones, con motivo del XVII Concurso Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de San Mateo, es minimizar los riesgos asociados a los espectáculos pirotécnicos y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Durante las actuaciones, los especialistas verifican que todas las empresas participantes en el XVII Concurso Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de San Mateo, cuenten con las autorizaciones y requisitos necesarios para el desarrollo de la actividad pirotécnica y minimizar los riesgos, según ha detallado la Guardia Civil en una nota.

Control exhaustivo del montaje del espectáculo

Las labores de supervisión incluyen el control exhaustivo del montaje del espectáculo en la zona acordonada del parque de La Ribera de Logroño, donde se comprueba que la manipulación de los productos pirotécnicos se realiza exclusivamente por personal debidamente cualificado y certificado.

También se garantiza que el área de montaje está correctamente delimitada y protegida, con lo que se evitan accesos no autorizados y se minimizan los posibles riesgos colaterales para la seguridad ciudadana.

En estas tareas de control y vigilancia colaboran activamente agentes del Equipo PEGASO, que utilizan drones para el seguimiento aéreo y la supervisión integral del dispositivo de seguridad.

Las inspecciones se llevan a cabo con la colaboración de un técnico municipal de Protección Civil, encargado de la tramitación del expediente de solicitud de autorización para el disparo de fuegos artificiales; así como del Plan de Seguridad y Emergencia específico para este tipo de operativos.

Además, la Guardia Civil, durante las fiestas, intensifica las actuaciones para detectar la venta no autorizada de petardos, bengalas y bombetas en establecimientos comerciales y puestos ambulantes.