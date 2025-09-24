LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Emoción y nervios entre los participantes de la novena edición del torneo de beer pong organizado por la peña La Uva.

Emoción y nervios entre los participantes de la novena edición del torneo de beer pong organizado por la peña La Uva. Sonia Tercero

Esforzados del deporte mateo

Torneo de beer pong ·

La peña La Uva ha organizado este miércoles la novena edición de una competición que une cerveza, puntería y risas

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:24

Me encontré en el ascensor a mi vecina Mari y, por romper el silencio, le pregunté por su hijo. Contestó que se había ido a ... hacer deporte. Levanté una ceja sorprendido. «Crossfit [las dos cejas], curling [boca abierta], cruising [estallido cerebral] o algo así», dijo. Ella, además de no entender el inglés, no comprendía el porqué de mis muecas. «Pero si hasta sale en el programa de fiestas», corroboraba buscando en el bolso y señalando la novena edición del torneo de beer pong de la Peña La Uva. Eso ya me cuadraba más.

