Las fiestas cogen impulso

Aunque para algunos la jornada del sábado acabara bastante tarde, muchos logroñeses no faltaron a su fiel cita con las vaquillas. Y en La Ribera fueron testigos del susto del día, cuando un animal se llevó por delante a un joven que quedó inconsciente y que tuvo que ser atendido por los sanitarios.

Tras esa madrugadora parada festiva, los actos se desplazaron después a otros enclaves de Logroño, donde oriundos y visitantes tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de caminar entre los sarmientos y las hogueras del certamen de la chuleta al sarmiento de la peña La Alegría. O de acompañar en Cascajos a Gorgorito en una de sus múltiples aventuras con las que se deleitan los más pequeños de la ciudad.

Ampliar Una cuadrilla disfruta del Certamen de Chuletas al Sarmiento. SADÉ VISUAL

Con la mirada puesta en el cielo ante la previsión de inoportunos aguaceros, logroñeses y turistas llenaron las calles y fueron de plaza en plaza, de acto en acto, para completar el día grande de San Mateo. Todos guardaron, eso sí, algo de energía para afrontar el resto de las celebraciones. Porque todavía quedan muchas fiestas por delante. Y muchas paradas festivas a las que acudir.