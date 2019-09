Las fiestas han acabado... O no

Si las fiestas saben a poco, los riojanos las alargamos un par de días más, por si acaso. Para que la depresión post San Mateo duela menos o, simplemente, porque como el viernes no se quemó la cuba, ya tenemos la excusa perfecta para argumentar que nos quedan otros 365 días de festividad por delante.

El caso es no desanudarse el pañuelo del cuello porque no, porque no nos apetece. Un San Mateo que este año ha sido un tanto peculiar: comenzó con el cohete a las siete de la tarde y finalizó, aunque no del todo, con el 'indulto' de la cuba ante la perplejidad de todos.

Quizás sea esa la razón por la que los logroñeses se han tomado la libertad de alargar las fiestas un poco más. Y con razón. El jueves y el viernes lectivo deshincharon un poco el ambiente en la ciudad, pero este sábado Logroño ha vuelto a vibrar con mucho color y ambiente festivo.

Ni las caras de cansancio ni el 'desgaste' en el bolsillo fueron suficientes para frenar las ganas de más de casi todos. Tanto fue así que, de hecho, la jornada del sábado se convirtió en una de las más completas y animadas de todas las fiestas: feria, exhibición de las chuletillas, talleres manuales, parques infantiles, muestra de gigantes y cabezudos, hinchables, orquestas, vermú torero, pelota, degustaciones, teatro, conciertos, circo, barracas... Solo faltaron las vaquillas y los toros para hacernos creer que, de verdad, las fiestas no han acabado.

El Espacio Peñas 2.0 y la Caseta de Andalucía acogieron, respectivamente, a la comparsa de Gigantes y Cabezudos y los hinchables. Un mediodía muy entretenido, divertido y con mucho arte riojano que fue acompañado por la orquesta 'Trío de Tres' de Sevilla, el DJ 'Faul Mac Carntney' y el grupo musical 'Sirens Please y Enay'.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la ciudad en un día muy soleado que invitaba a salir a la calle. Y lo mejor de todo es que esto no acaba aquí: hoy hay algunas citas y la feria sigue hasta el lunes. Podemos estar orgullosos, riojanos, ¡menudo aguante!