Escobar asegura que San Mateo se disfruta, se siente y se vive en la calle

Escobar asegura que San Mateo se disfruta, se siente y se vive en la calle

El alcalde de Logroño ha saludado a logroñeses y visitantes con motivo de las fiestas y 68ª Vendimia Riojana

La Rioja

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:47

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha saludado a los logroñeses este viernes por las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana.

Escobar, en un vídeo grabado en el céntrico paseo de El Espolón, ha transmitido que Logroño espera a todos con «los brazos abiertos» para disfrutar de las fiestas mateas, que comenzarán este sábado con el disparo del cohete y finalizarán el próximo día 26.

«Desde este rincón hermoso de Logroño, que es tanto como el salón de La Rioja», ha recordado que se han preparado unas 300 actividades, repartidas por toda la ciudad, y que incluyen «una programación musical que nos hace únicos».

El deseo de compartir las tradiciones, como «ese inmortal 'Gorgorito', que nos hace cada día un poquito más felices», es otro de los aspectos que ha añadido el alcalde en el vídeo distribuido por el Ayuntamiento de la capital riojana.

«Queremos compartir con vosotros esa alegría que llevamos dentro, queremos, de alguna manera, daros la bienvenida y compartir esa cordialidad que nos caracteriza», ha subrayado.

Pero «donde vamos a disfrutar, de verdad, a vivir y sentir lo que marca nuestra tradición, lo que marca nuestro presente y lo que proyecta nuestro futuro es en la calle».

