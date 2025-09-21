LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La carroza ganadora de la Asociación de Vecinos de Los Lirios. L.R.

Logroño

El desfile de carrozas ya tiene sus ganadores de San Mateo 2025

Los galardonados han sido la Asociación de vecinos Los Lirios (primer premio), la Peña la Uva (segundo premio) y la Peña Aster (tercer premio)

La Rioja

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:32

El desfile de las carrozas suele ser uno de los actos más populares y que más gente atrae dentro del programa de las fiestas de San Mateo. Este año no ha sido una excepción.

Con los más pequeños a la espera de que se diera el pistoletazo de salida al evento, se han anunciado los premios de este año, que han correspondido a: la Asociación de vecinos Los Lirios (primer premio), la Peña la Uva (segundo premio) y la Peña Aster (tercer premio).

Un instante de la entrega de los premios. L.R.
L.R.

La lluvia ha amenazado la salida de las carrozas pero, finalmente, están recorriendo las calles de la capital riojana aunque se ha detenido durante unos minutos ante la ausencia de la peña La Unión, que se ha incorporado después de los toros.

