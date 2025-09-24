LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Justo Rodríguez

Borja Jiménez abre la puerta grande

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

La corrida de toros que ha cerrado la feria taurina de San Mateo estaba cumpliendo el dicho de «corrida de expectación, corrida de decepción» hasta que ha salido el sexto: un toro con entrega y un fabuloso pitón izquierdo que Borja Jiménez ha entendido a la perfección. El sevillano ha firmado un inicio de faena vibrante, en los medios, con pases cambiados por la espalda. Después ha continuado el trasteo con la mano diestra, pero las series verdaderamente rotundas han llegado al natural. El espada, que venía con muy buen ambiente de los triunfos de esta temporada, no ha querido que su expediente en La Ribera quedase en blanco. Su disposición, su entrega y su capacidad para entender a todos los toros han hecho que el diestro armase una contundente actuación que ha ganado el favor del público.

En la suerte final Borja Jiménez se ha ido detrás de la espada con todo, dejando la tizona arriba y el toro ha caído rodado. En los tendidos pronto han aflorado los pañuelos blancos, el palco no se ha hecho esperar a la hora de conceder el primer trofeo; eso sí, ha tardado más en otorgar el segundo, que ha servido para que Borja Jiménez abriese la última puerta grande de la feria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave en una pelea en Logroño
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  4. 4

    Un mano a mano de puerta grande
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 Los Calis abarrotan la Casa de Andalucía
  7. 7 Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga
  8. 8 Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal»
  9. 9 Programa de actos de San Mateo del miércoles 24 de septiembre
  10. 10

    «Estas fiestas son muy locas; no nos aburrimos en ningún momento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Borja Jiménez abre la puerta grande

Borja Jiménez abre la puerta grande