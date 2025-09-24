Borja Jiménez abre la puerta grande

Isabel Virumbrales Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51 | Actualizado 21:26h. Comenta Compartir

La corrida de toros que ha cerrado la feria taurina de San Mateo estaba cumpliendo el dicho de «corrida de expectación, corrida de decepción» hasta que ha salido el sexto: un toro con entrega y un fabuloso pitón izquierdo que Borja Jiménez ha entendido a la perfección. El sevillano ha firmado un inicio de faena vibrante, en los medios, con pases cambiados por la espalda. Después ha continuado el trasteo con la mano diestra, pero las series verdaderamente rotundas han llegado al natural. El espada, que venía con muy buen ambiente de los triunfos de esta temporada, no ha querido que su expediente en La Ribera quedase en blanco. Su disposición, su entrega y su capacidad para entender a todos los toros han hecho que el diestro armase una contundente actuación que ha ganado el favor del público.

En la suerte final Borja Jiménez se ha ido detrás de la espada con todo, dejando la tizona arriba y el toro ha caído rodado. En los tendidos pronto han aflorado los pañuelos blancos, el palco no se ha hecho esperar a la hora de conceder el primer trofeo; eso sí, ha tardado más en otorgar el segundo, que ha servido para que Borja Jiménez abriese la última puerta grande de la feria.