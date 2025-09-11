El Ayuntamiento abona a la Federación de Peñas el 20% pendiente de la subvención de 2024

Hechos que tratan de reforzar palabras... Así cabe interpretar que el Ayuntamiento de Logroño haya procedido a abonar el 20% pendiente de la subvención correspondiente ... a 2024 a la Federación de Peñas por, entre otras actividades, las de los pasados sanmateos. Un ingreso que llega la misma semana en la que el alcalde Escobar se ha reunido con el colectivo peñista en plena polémica por la fallida Terraza y en un intento por completar el programa de las próximas fiestas de la Vendimia.

La Junta de Gobierno Local, en su sesión de este miércoles (y tal y como ha desvelado el PR+ a través de su portavoz, Rubén Antoñanzas, vía redes sociales), aprobaba la justificación de subvenciones a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones en materia de Festejos del pasado 2024, además de conceder provisionalmente las del presente 2025, con hasta 80.000 euros para la citada Federación.

Y casualidad o no, el pago de la cuantía pendiente llega tras el encuentro del gobierno municipal del PP con las peñas para intentar acercar posturas tras la controvertida licitación municipal para sustituir al antiguo 'Espacio Peñas' y salvar un San Mateo que, al menos en cuanto a sus preparativos, está dando mucho que hablar (y no precisamente para bien).

Apareció el dinero que el Ayuntamiento debía a las peñas y más colectivos del año 2024.



Y también adjudica las subvenciones de 2025.



Cuando @conrado_escobar pone interés, se nota. pic.twitter.com/Jz9V7ZjqFp — Rubén Antoñanzas (@rubenantonanzas) September 10, 2025

Una reunión en la que se acordó celebrar otra convocatoria con los medios de comunicación este viernes para anunciar y ensalzar los actos de las peñas, escenificando que las aguas vuelven a su cauce y que la relación se mantiene tras el último desencuentro. Después, eso sí, de que las peñas advirtiesen al primer edil (al pedirles apoyo) que todavía no habían cobrado el 20% de las subvenciones destinadas, entre otros, a sufragar los gastos de los actos celebrados en las fiestas de San Mateo de 2024.

Así, los 14.000 euros abonados a la Federación de Peñas incluyen su participación con diferentes actividades en la Navidad; Reyes Mayos, y campeonatos de mus y tute; en San Bernabé, degustaciones y ofrenda floral, animación de calles, toro guisado, etc.; en San Mateo, degustaciones, semana gastronómica, fiestas infantiles, exaltación de chuletillas, actuaciones musicales, etc.; y en la Virgen de la Esperanza, con la ofrenda floral.

De la misma manera, se ha abonado también ese 20% pendiente a otros asociaciones e instituciones como el Grupo de Danzas de Logroño, 1.960 euros; Belenistas de La Rioja, 200 euros; Cruz Roja Española, 7.000 euros; Federación de Casas Regionales, 2.180 euros; Héroes del Revellín, 900; asociación cultural Casa de Valencia, 100; asociación de vecinos de San José, 200 euros; Escuela de Dulzaina, 200; grupo de danzas Aire de La Rioja, 200; Casa de Andalucía, 800; Federación de Asociaciones Vecinales, 1.000; Cáritas Diocesana, 104,88 euros; grupo folclórico Contradanza, 200; Guardias de Santiago, 1.600 euros; asociación de la tercera edad, jubilados y pensionistas de Varea, 200; y Club Taurino Logroñés, 200 euros.