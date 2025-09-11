LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Peñistas durante el desfile de Carrozas de los sanmateos de 2023. Justo Rodríguez

El Ayuntamiento abona a la Federación de Peñas el 20% pendiente de la subvención de 2024

La Junta de Gobierno Local justifica las ayudas municipales en materia de Festejos tras la reunión de Escobar con los peñistas para completar el programa de San Mateo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:44

Hechos que tratan de reforzar palabras... Así cabe interpretar que el Ayuntamiento de Logroño haya procedido a abonar el 20% pendiente de la subvención correspondiente ... a 2024 a la Federación de Peñas por, entre otras actividades, las de los pasados sanmateos. Un ingreso que llega la misma semana en la que el alcalde Escobar se ha reunido con el colectivo peñista en plena polémica por la fallida Terraza y en un intento por completar el programa de las próximas fiestas de la Vendimia.

