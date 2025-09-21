AnimaNaturalis se concentra en la plaza San Agustín «para dar voz a los toros» La asociación ha reivindicado que en estos actos «se mata por el simple placer de matarlos y no son necesarios»

Con motivo de las fiestas de San Mateo, y de una programación festiva que incluye este año cuatro días de toros, la plataforma AnimaNaturalis y CAS International se han concentrado esta mañana en la plaza San Agustín de Logroño para reivindicar que «no se puede disfrutar viendo como alguien sangra o hace sangrar».

Una marea negra se ha situado en mitad de la plaza porque «un total de 24 toros van a morir durante estas fiestas simplemente por el placer de matarlos», ha subrayado Inma de Imaña, perteneciente a Defensa Animal de La Rioja y a la asociación AnimalNaturalis España. Su atuendo oscuro, debido a la causa manifestada, ha incluido como accesorios carteles con mensajes reivindicadores como «Esto es dolor», «Esto es crueldad», «Esto es violencia» o «Esto es barbarie». También capas de torero y pintura roja para escenificar la sangre y el dolor «que sufren estos animales».

La performance, que ha comenzado en silencio sepulcral, ha ido atrayendo a grupos de ciudadanos que, al principio, eran jóvenes. Una situación que ha coincidido con las palabras de Imaña: «Va a haber un bolsín taurino que dará becas para nuevos toreros, además de vaquillas todas las mañanas para captar público joven».

Ante esta situación, «queremos decir a la ciudad de Logroño que estos actos no son necesarios para pasarlo bien y no caben en unas fiestas del siglo XXI. Estamos aquí para dar voz a los toros», ha concluido.

