LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta

AnimaNaturalis se concentra en la plaza San Agustín «para dar voz a los toros»

La asociación ha reivindicado que en estos actos «se mata por el simple placer de matarlos y no son necesarios»

María Aguirre

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:31

Con motivo de las fiestas de San Mateo, y de una programación festiva que incluye este año cuatro días de toros, la plataforma AnimaNaturalis y CAS International se han concentrado esta mañana en la plaza San Agustín de Logroño para reivindicar que «no se puede disfrutar viendo como alguien sangra o hace sangrar».

Una marea negra se ha situado en mitad de la plaza porque «un total de 24 toros van a morir durante estas fiestas simplemente por el placer de matarlos», ha subrayado Inma de Imaña, perteneciente a Defensa Animal de La Rioja y a la asociación AnimalNaturalis España. Su atuendo oscuro, debido a la causa manifestada, ha incluido como accesorios carteles con mensajes reivindicadores como «Esto es dolor», «Esto es crueldad», «Esto es violencia» o «Esto es barbarie». También capas de torero y pintura roja para escenificar la sangre y el dolor «que sufren estos animales».

La performance, que ha comenzado en silencio sepulcral, ha ido atrayendo a grupos de ciudadanos que, al principio, eran jóvenes. Una situación que ha coincidido con las palabras de Imaña: «Va a haber un bolsín taurino que dará becas para nuevos toreros, además de vaquillas todas las mañanas para captar público joven».

Ante esta situación, «queremos decir a la ciudad de Logroño que estos actos no son necesarios para pasarlo bien y no caben en unas fiestas del siglo XXI. Estamos aquí para dar voz a los toros», ha concluido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  3. 3 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  4. 4 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  5. 5 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  6. 6 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento
  7. 7

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  8. 8 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja
  9. 9

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo
  10. 10

    Vivir (y sufrir) en el corazón de la fiesta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja AnimaNaturalis se concentra en la plaza San Agustín «para dar voz a los toros»

AnimaNaturalis se concentra en la plaza San Agustín «para dar voz a los toros»