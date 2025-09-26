Los actos tras las fiestas de San Mateo
Aunque los festejos han terminado oficialmente, durante el fin de semana todavía hay mucho que disfrutar
Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:03
Las chuletillas del sábado o jotas y pasacalles el domingo son algunos de los actos que se podrán disfurtar tras las fiestas de San Mateo.
Sábado, 27 de septiembre
• 11.00 XV Exaltación de chuletillas asadas
Federación de Peñas
AVDA. DE COLÓN (SOLIDARIDAD-DUQUESA DE LA VICTORIA)
• 11.00-19.00 II Torneo de Petanca Inclusivo
Federación Riojana de Deportes con Discapacidad Intelectual (FERDIS)
PARQUE DE LA RIBERA (Pistas de Petanca)
• 12.00 Asado popular de ternera ecológica al espetón
(A beneficio de la Cocina económica)
Consejo de la producción agraria ecológica de La Rioja – CPAER y Gobierno de La Rioja
PLAZA DE LA DIVERSIDAD
• 12.00-00.00 Festival Calle Salsa 2025
PLAZA PRIMERO DE MAYO
• 13.00 Hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 17.30 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Final torneo de Pelota de San Mateo 2025 y Desafíos Urzante
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 18.00 Bingo bola bola» con Bárbara Reina de la Pantaloneta»
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 18.15 Desfile Festival Nacional Grupo Folklórico Contradanza
Grupo Folklórico Contradanza
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO AL ESPOLÓN
• 19.00 Festival Nacional Grupo Folklórico Contradanza
Grupo Folklórico Contradanza
CONCHA DEL ESPOLÓN
• 19.00-21.30 Degustación de perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y espectáculo de magia
Asociación Vecinal Varea
PLAZA DEL CERRADO
• 22.00 Disco móvil La Tentación
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23.30 Concierto grupo flamenco Alboreá
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 01.00 Disco móvil La Tentación
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Domingo, 28 de septiembre
• 10.30-23.00 San Mateo Intercultural. Diversidad y convivencia
Degustaciones, actuaciones de música y danza, talleres de henna, trenzas, muñecas, instrumentos musicales, cuentacuentos…
Asociaciones de diversidad cultural de la ciudad. Red intercultural de
Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
• 11.00 Misa Solemne
Peña Aster
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA
• 11.30 XLIV Festival de Jotas
Peña Rondalosa
AUDITORIO MUNICIPAL DE LOGROÑO
• 12.00 Ofrenda floral a Nuestra Sra. Virgen de Valvanera
Peña Aster
CIUDAD DE VITORIA
• 13.00-15.00 Pasacalles San Mateo in memoriam José Antonio Moreno
Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja
PLAZA DEL MERCADO
