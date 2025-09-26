LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los actos tras las fiestas de San Mateo

Aunque los festejos han terminado oficialmente, durante el fin de semana todavía hay mucho que disfrutar

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:03

Las chuletillas del sábado o jotas y pasacalles el domingo son algunos de los actos que se podrán disfurtar tras las fiestas de San Mateo.

Sábado, 27 de septiembre

Sábado, 27 de septiembre

• 11.00 XV Exaltación de chuletillas asadas

Federación de Peñas

AVDA. DE COLÓN (SOLIDARIDAD-DUQUESA DE LA VICTORIA)

• 11.00-19.00 II Torneo de Petanca Inclusivo

Federación Riojana de Deportes con Discapacidad Intelectual (FERDIS)

PARQUE DE LA RIBERA (Pistas de Petanca)

• 12.00 Asado popular de ternera ecológica al espetón

(A beneficio de la Cocina económica)

Consejo de la producción agraria ecológica de La Rioja – CPAER y Gobierno de La Rioja

PLAZA DE LA DIVERSIDAD

• 12.00-00.00 Festival Calle Salsa 2025

PLAZA PRIMERO DE MAYO

• 13.00 Hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 17.30 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Final torneo de Pelota de San Mateo 2025 y Desafíos Urzante

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 18.00 Bingo bola bola» con Bárbara Reina de la Pantaloneta»

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 18.15 Desfile Festival Nacional Grupo Folklórico Contradanza

Grupo Folklórico Contradanza

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO AL ESPOLÓN

• 19.00 Festival Nacional Grupo Folklórico Contradanza

Grupo Folklórico Contradanza

CONCHA DEL ESPOLÓN

• 19.00-21.30 Degustación de perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y espectáculo de magia

Asociación Vecinal Varea

PLAZA DEL CERRADO

• 22.00 Disco móvil La Tentación

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23.30 Concierto grupo flamenco Alboreá

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 01.00 Disco móvil La Tentación

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Domingo, 28 de septiembre

Domingo, 28 de septiembre

• 10.30-23.00 San Mateo Intercultural. Diversidad y convivencia

Degustaciones, actuaciones de música y danza, talleres de henna, trenzas, muñecas, instrumentos musicales, cuentacuentos…

Asociaciones de diversidad cultural de la ciudad. Red intercultural de

Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

• 11.00 Misa Solemne

Peña Aster

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA

• 11.30 XLIV Festival de Jotas

Peña Rondalosa

AUDITORIO MUNICIPAL DE LOGROÑO

• 12.00 Ofrenda floral a Nuestra Sra. Virgen de Valvanera

Peña Aster

CIUDAD DE VITORIA

• 13.00-15.00 Pasacalles San Mateo in memoriam José Antonio Moreno

Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja

PLAZA DEL MERCADO

