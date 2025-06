El paro de los trabajadores del Parque de Servicios afectará a los montajes de los escenarios de San Bernabé

Lo del traslado del material para el montaje del arco de boj no es más que un ejemplo de lo que está por venir ... de no llegar a un acuerdo entre Ayuntamiento de Logroño y trabajadores del Parque de Servicios.

Así, y según fuentes sindicales, los servicios mínimos establecidos en el 35% no serían efectivos desde el sábado al miércoles, al tratarse de días festivos, con lo que de no llegar antes a un acuerdo se corre el riesgo de que no haya trabajadores disponibles para la logística bernabea del 7 al 11 de junio.

Al menos así lo entiende la plantilla, de ahí la convocatoria de huelga, precisamente para evitar las resoluciones de Alcaldía del pasado San Mateo.

Ampliar Personal de jardinería cubriendo de boj las piezas del arco, a la espera del montaje. Justo Rodríguez

Se da la circunstancia de que el citado Parque se encarga estos días, entre otras cuestiones, de todo lo relativo al montaje de los escenarios de los actos del patrón, desde la colocación de los bolardos 'antiterroristas', a los vallados, escenarios, graderíos y todo lo necesario para degustaciones y demás espectáculos callejeros, amén de las idas y venidas del tragantúa/dragantúa.

De la misma manera, esos 29 trabajadores son los responsables de los preparativos de cara a la ofrenda floral al santo o del propio reparto del pez, del pan y del vino el mismo 11 de junio. De ahí la demanda del plus de disponibilidad...

«Tenemos las condiciones de 2003 cuando los actos extraordinarios se han multiplicado por cinco», protestan.