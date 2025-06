El Ayuntamiento avisa al Parque de Servicios: «Hay que mantener la equidad y la justicia retributiva entre colectivos»

Javier Campos Logroño Viernes, 6 de junio 2025, 12:19 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

La huelga sigue y, de momento y aunque ambas partes dicen estar abiertas a la negociación, el Ayuntamiento de Logroño ha decidido plantarse ante el Parque de Servicios. Así lo han expuesto este viernes los concejales delegados, Celia Sanz y Ángel Andrés, quienes, profundizando en lo ya adelantado en la previa a Diario LA RIOJA, han querido dejar claro que el gobierno local «ha puesto sobre la mesa una oferta justa y sostenible a fin de mantener la equidad y la justicia retributiva entre colectivos».

«Hemos ofrecido el máximo al que podemos llegar sin romper el equilibrio de la casa teniendo en cuenta que entre todos son más de 900 trabajadores públicos», han sido las palabras de la portavoz y edil de Personal, Celia Sanz, quien junto al de la propia unidad en paro, Ángel Andrés, han dado cuenta del mantenimiento del 35% de los servicios mínimos acordado de cara a las fiestas de San Bernabé, que oficialmente comienzan este sábado.

«No hemos alcanzado ningún acuerdo, pero no porque no haya habido intención por parte de este equipo de gobierno; de hecho, queremos precisar que en la última reunión se hizo una oferta diferente, una oferta que fue rechazada tras año y medio negociando y siempre en concepto de horas extraordinarias«, han explicado poniendo de manifiesto que, descartado el plus de disponibilidad por »inasumible«, la negociación se ha centrado en los días especiales, esas horas penosas pagadas entre 30 y 35 euros, por encima de las propias extra.

Y todo ello, según han añadido, «teniendo en cuenta que el colectivo ya cobra un plus respecto al resto de la casa, un plus en forma de ese acuerdo de servicios extraordinarios que data de 2003, que sí que se ha ido actualizando según el IPC, y que se mantiene en vigor tal y como ellos han querido salvaguardarlo de inicio».

Tampoco han olvidado de destacar el convenio general aprobado después de 10 años que «incluye mejoras económicas y sociales para toda la casa, incluido el Parque de Servicios, al que ellos suman ese acuerdo especial de horas voluntarias, que es justo donde se centra la negociación: en añadir algunos días más con ese tipo de remuneración mayor». Una contraprestación económica, a su juicio, «a cambio de un mejor servicio público», que es en lo que, en su opinión, se vería traducido ese aumento de días especiales (actualmente disponen de 13 más los propiamente festivos).

Si bien ni Sanz ni Andrés han querido entrar en los detalles de la propuesta ni de una ni de otra parte, sí que se han mostrado «abiertos a cualquier planteamiento» pues la huelga, iniciada oficialmente el pasado martes 2 de junio, se mantendrá en principio hasta el próximo jueves 12.

Preguntados por los servicios mínimos establecidos, ambos concejales del PP se han mostrado confiados en la «responsabilidad» de los operarios, más allá del incidente puntual de la primera jornada; unos servicios mínimos que se están viendo traducidos en nueve de los 29 empleados públicos con que cuenta dicho Parque, y con los que en principio se considera que será «suficiente» para garantizar la normalidad de las celebraciones con motivo del patrón. «Ello no quita para que, como ha pasado en otras ocasiones, en momentos de no disponibilidad para poder transportar material de las fiestas, lo hagan los colectivos participantes como peñas, asociaciones y demás grupos de voluntarios».