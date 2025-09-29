LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rioja quiere evitar fraudes

La Rioja

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:51

Justo hoy hace 25 años, en la portada de este mismo diario, aparecía una noticia que para Rioja era crucial en su lucha por tratar de evitar a los imitadores. El entonces presidente del Consejo Regulador de la DOC, Ángel de Jaime Baró, anunciaba la inminente implantación de un nuevo sistema de seguridad considerado «pionero, único en el mundo del vino» con el objetivo «de garantizar la autenticidad de las contraetiquetas precintas de los vinos de Rioja». «Este sistema, fabricado con tecnología óptica difractiva, incorpora una nueva banda de tono plateado –como en los billetes– y aparecerá en el mercado el día uno –se refería al 1 de octubre de 2000– con los crianzas del 97».

