El PR+ revela un gasto extra municipal de 4 millones de euros El concejal regionalista, Rubén Antoñanzas, critica la «nefasta gestión económica del equipo de Escobar» y que en diez meses el Plan de Gestión sólo ha logrado recortar 2,6 millones de euros

Nuria Alonso Logroño Martes, 28 de octubre 2025, 11:45

El Partido Riojano revela que el Ayuntamiento de Logroño ha incurrido en un gasto extra de 4 millones de euros que no cuentan con respaldo presupuestario. Según el edil regionalista, Rubén Antoñanzas, «la nefasta gestión económica del alcalde Conrado Escobar está poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y la capacidad de realizar nuevas inversiones en la ciudad». Y apunta a que la política económica del gobierno del PP «no solo no ha corregido el desnivel de 8 millones de euros con el que aprobó su presupuesto, sino que además ha gastado en cuatro meses 4 millones de euros que no contaban con respaldo presupuestario».

Aludiendo a los informes redactados por Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Logroño, Antoñanzas ha remarcado que «el alcalde ha firmado desde junio de este año 18 resoluciones de Alcaldía para realizar pagos que están fuera de la asignación presupuestari». «El alcalde –ha subrayado el concejal del PR+- debe explicar de manera urgente cómo se van a pagar y qué servicios se verán afectados».

También ha hecho referencia Antoñanzas al Plan de Gestión Presupuestaria que pretendía ajustar las Cuentas municipales para reducir los ocho millones de descuadre entre ingresos y gastos: «Condenó a la ciudad a hacer un plan de recortes para reducir el gasto público y corregir el endeudamiento. Pero estamos a dos meses de cerrar el ejercicio y las cuentas no salen», ha advertido mientras ha señalado que «en diez meses sólo ha recortado 2,6 millones de euros».

Según Antoñanzas, «el Gobierno municipal está condicionando la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento de Logroño a futuro y, como dice el propio interventor, se crearán tensiones con los proveedores. Si no hay posibilidad de contratar nuevos préstamos gran parte de la inversión se verá afectada y la ciudad quedará más paralizada de lo que ya está».

A todo esto el edil del PR+ ha añadido que el regidor no ha cumplido su promesa de bajar las cargas impositivas a los logroñeses. Es más, según Antoñanzas, la recaudación de tasas e impuestos este año alcanzará los 82,1 millones de euros, más de 5,4 millones por encima de lo ingresado en 2023. «Nos anuncian bajadas testimoniales del IBI, que tienen un impacto de 300.000 euros en el balance, pero luego triplican el recibo de las basuras», ha remarcado el concejal regionalista.