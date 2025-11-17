La esperada reforma de la calle Lardero de Logroño empieza por la calle Vitoria La demandada reurbanización, de entrada, conlleva desde este lunes el corte al tráfico entre Chile y Fundición dos meses y medio

Javier Campos Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:36

Las esperadas obras de reurbanización de la calle Lardero han comenzado, según lo previsto y anunciado, por la calle Vitoria. De hecho, la primera fase de los trabajos, en marcha desde este mismo lunes, conllevará el corte al tráfico de la segunda, concretamente en su tramo comprendido entre las calles Chile y Fundición.

«El corte al tráfico de este tramo de la calle Vitoria (se permitirá exclusivamente el acceso a fincas por la calle Fundición) está previsto que se prolongue durante dos meses y medio», ha vuelto a reiterar el Ayuntamiento de Logroño coincidiendo con la señalización de la zona llevada a cabo por la adjudicataria.

Ampliar Detalle del tramo en cuestión. L. R.

El proyecto integral para las calles Lardero y, finalmente, Vitoria supondrá una inversión de 1,4 millones de euros y su ejecución se llevará a cabo en un plazo aproximado de diez meses por parte de Antis. Con él se espera remodelar el entorno por completo a la vez que se ponen fin a los problemas de los reventones registrados en la red de abastecimiento de agua.

Dicha intervención, recuerdan, viene precedida, precisamente, de la renovación de las tuberías en parte de la calle Vitoria (concretamente en la acera de los impares entre Fundición y Lardero), y a la que ya se da continuidad con los trabajos de reforma tanto de esta vía como de la citada Lardero oficialmente comenzados (si bien esta última aún no se verá afectada).