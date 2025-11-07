Empieza la reparación de la escollera de la margen derecha del Iregua a su paso por Varea Con esta intervención, que tiene un plazo de ejecución de dos días, se restituirá el cauce del río y se reparará el camino anexo

La Rioja Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Logroño inicia hoy las obras para reparar parte de la escollera situada en a margen derecha del Iregua, antes de la pasarela peatonal de Varea, que se había desmoronado tras la crecida del citado río.

La concejalía de Medio Ambiente adjudicó el mes pasado estas obras a la empresa Altazarre Construcciones S.L. por 9.879 euros (IVA incluido). Con esta intervención, se va a restituir en el cauce de río el tramo afectado y se reparará el camino anexo.

Los trabajos consisten en la reposición del tramo de escollera desprendido en una longitud de cerca de 10 metros. Para ello, se cortará este viernes el tránsito peatonal desde la zona del puente de la antigua N-232 hasta la pasarela existente en la desembocadura del Iregua. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de dos días.

El Consistorio cuenta con las autorizaciones pertinentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), de forma que de manera previa a estas labores se ahuyentará a la fauna piscícola.